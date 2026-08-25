Ilary Blasi pronta per il GF Vip, l’annuncio su Instagram

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IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi si prepara a tornare al timone del Grande Fratello Vip e la nuova edizione, come svelato su Instagram dalla stessa conduttrice, potrebbe arrivare prima di quanto pensiamo.

Quando torna il Grande Fratello Vip: il video di Ilary Blasi su Instagram

Nel video pubblicato da Ilary Blasi e sul profilo ufficiale della trasmissione, vediamo la conduttrice di fronte all’iconica porta rossa. Nella clip Ilary sorride, bellissima con una tuta cargo e capelli sciolti. “Stiamo tornando”, dice con un sorriso. Nella didascalia invece si legge: “Ancora qualche pixel e ci siamo”.

L’attesa dunque è quasi finita. La data di inizio del Grande Fratello Vip dovrebbe essere il 14 settembre 2026. L’appuntamento, come sempre, sarà su Canale 5 in prima serata a partire dalle 21.20 con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Il programma si troverà ad affrontare una sfida importante. Non solo quella con gli ascolti, ma anche quella con Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci che partirà, come il Grande Fratello Vip, a settembre.

Chi saranno i concorrenti del GF Vip. La prima certezza è Valeria Marini che prenderà parte anche a questa edizione, dopo aver partecipato lo scorso anno come ospite. Si tratta della sua quarta esperienza come protagonista del reality di Canale 5 dopo le partecipazioni del 2016, 2020 e 2021.

Si parla poi dell’arrivo nel cast di Alex Belli e di Giulia Provvedi, gemella de Le Donatella. Interessante la possibilità di vedere in tv Samantha De Grenet e il figlio Brando al Grande Fratello Vip come un unico concorrente.

Fra gli altri possibili concorrenti non mancano nomi particolari e che potrebbero creare ottime dinamiche nello show, come Guendalina Tavassi e Alessandra Pierelli, ma anche Evelina Sgarbi, Estefania Bernal e Alessandra Di Sanzo. Si parla inoltre di Killian Nielsen, Marco Cartasegna e Federico Fusca. Potrebbero varcare la porta rossa pure Franco Oppini, Brando Giorgi e Ferdinando Giordano. Fra le indiscrezioni sono spuntati pure i nomi di Aldo Baglio del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Justine Mattera e Sylvie Lubamba.

Il mistero delle nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller

L’annuncio del Grande Fratello Vip sembra infittire ancora di più il mistero legato alle nozze di Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice qualche tempo fa aveva svelato di voler sposare presto il compagno dopo l’addio definitivo a Francesco Totti.

Le nozze erano state annunciate per il 13 settembre 2026 a Ravello, in Costiera Amalfitana. In queste settimane però intorno al matrimonio è nato un fitto mistero. Nessuno di noto infatti avrebbe ricevuto le partecipazioni, mentre le pubblicazioni, obbligatorie per sposarsi, non sono apparse da nessuna parte.

Non solo: se Ilary si sposerà davvero il 13 settembre, dovrebbe andare in diretta con il Grande Fratello Vip il giorno successivo alle sue nozze. Un incastro di eventi che potrebbe risultare piuttosto difficile per la presentatrice.

Per ora Ilary Blasi non ha svelato nulla, decisa a mantenere la privacy e a non sciogliere il mistero riguardo le sue nozze con il compagno. Su Instagram, ha annunciato il ritorno del GF Vip, documentando la vacanza in montagna con Bastian.