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IPA Gerry Scotti

Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni e a festeggiare, ed essere festeggiato, c’è anche Gerry Scotti. Il conduttore è nonno ben tre volte, di un maschietto e due femminucce. I nonni non fanno preferenze, ma Gerry non può che essere legato in modo speciale alla prima nata, colei che si chiama proprio come lui. A lei, proprio nel giorno che festeggia l’affetto tra nonni e nipoti, va il suo saluto dallo studio de La Ruota della Fortuna.

Gerry Scotti, nonno di professione

“Sono figlio unico e ho solo un figlio, Edoardo. – aveva detto Gerry Scotti in occasione del suo 70esimo compleanno, il 7 agosto 2026 – Gli ho detto: ‘Tu e tua moglie fate tutti i figli che volete, non preoccupatevi che alla scuola e alle cose pratiche ci penso io'”. E il figlio e la nuora hanno preso alla lettera le parole del conduttore. Edoardo Scotti e la moglie Ginevra Piola, non hanno ancora 35 anni ma sono già genitori di tre bambini.

Gerry Scotti è un nonno impegnatissimo, i bimbi sono piccoli e, si sa, danno parecchio da fare. La maggiore dei nipotini del re di Canale 5 è Virginia, nata nel 2020, quest’anno al prima anno di scuola. Per Pietro, arrivato nel 2023, questo è invece l’anno in cui comincia la scuola materna. Olivia, infine, nata appena un anno fa, si godrà ancora per un po’ la vita a casa con mamma e papà, e nonno naturalmente.

La maggiore si chiama Virginia, come lui

E se i fratellini sono ancora piccolini, con la nipote maggiore Gerry Scotti inizia a stringere uno splendido rapporto. È anche una questione di nome. Virginia si chiama così proprio in onore del nonno, il cui vero nome è, appunto, Virginio. Lo ha raccontato il conduttore a La Ruota della Fortuna: “Virginio è un nome che nella vita ho usato poco, e hanno scelto di farlo vivere nella mia nipotina”.

Il nome non è l’unica cosa in comune tra nonno e nipote. Entrambi sono appassionatissimi di musica. Assieme ascoltano la radio e lei, ha raccontato Scotti divertito, è convinta che ogni canzone sia cantata dal nonno in persona, “pensa che sia in cima alle classifiche da anni”. L’ammirazione per il nonno è sconfinata, seppur la piccola non abbia ancora capito come faccia il suo nonnino a essere nello stesso momento in televisione e accanto a lei sul divano.

Perché non c’è impegno che regga, Gerry è il baby sitter ufficiale. “Registro tre puntate de La Ruota della fortuna al giorno, ma alle quattro devo essere fuori, vado a prendere mia nipote Virginia. – ha raccontato – Ha sei anni, è la prima. I nipoti sono il regalo più bello”. Virginia è anche la prima femminuccia: “Chiacchieriamo, le bambine hanno una marcia in più, non c’è niente da fare”.

A La Ruota della Fortuna si celebrano i nonni

Nonno così orgoglioso, Gerry Scotti non poteva che celebrare ufficialmente la festa a lui dedicata. Nella puntata di venerdì 2 ottobre de La Ruota della Fortuna, uno dei tabelloni era dedicato proprio alla festa dei nonni. E il conduttore, accompagnato dalla fedele Samira Lui, non ha perso l’occasione per mandare un grande bacio ai nipotini che lo guardano da casa.