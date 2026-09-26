Gerry Scotti è ben consapevole del potere delle donne e a "La Ruota della Fortuna" non ne fa mistero: la nuova campionessa gli ispira la battuta della serata

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IPA Gerry Scotti

Bastano poche serate allo studio 11 di Cologno Monzese per accorgersi di una regola non scritta che a La Ruota della Fortuna vale più di qualsiasi regolamento: gli uomini, sulla sedia del campione, fanno una gran fatica a restarci. Sabato sera, subito dopo il TG5, su Canale 5 è arrivata l’ennesima conferma. E Gerry Scotti, aprendo la Ruota delle Meraviglie, ci ha messo il suo sigillo definitivo: “Qui gli uomini non durano”. Motivo? Il titolo era appena tornato in mani femminili, quelle di Arianna.

La Ruota della Fortuna, chi è la nuova campionessa: Arianna vince 4.600 euro

La puntata era partita come sempre: Gerry Scotti e Samira Lui in studio, lei che scende le scale accompagnata dalla musica dal vivo dei Fortuna Six, poi subito il primo tabellone, le auto-presentazioni dei due nuovi concorrenti e il saluto di rito al campione in carica, in sella ormai da qualche serata.

Quel titolo, però, ha cambiato proprietario. A prenderselo è stata Arianna, che ha chiuso la sua corsa con 4600 euro diventando la nuova Campionessa. Un ritorno al femminile dopo l’unico campione uomo delle ultime puntate, proprio il dettaglio che ha ispirato la battuta di Scotti.

Il gran finale è stato invece più avaro del solito. Tre tabelloni più un titolo, tre modi diversi di affrontarli – il 3+1, il testa coda e il ruba secondi – e nessuno dei tre risolto. Peccato, perché è sempre il momento che il pubblico attende di più. La vincita totale della serata resta quindi ferma a 4600 euro. Notiamo inoltre come la Ruota delle Meraviglie sia un momento sempre più en passant della puntata, che finisce talmente tardi da perdere parte del pubblico proprio in coda alla serata. Poco male, però: le puntate de La Ruota della Fortuna non è un quiz autoconcludente, e la storia della Campionessa è raccontata anche nel corso della puntata successiva.

Le novità dell’edizione 23: nuovi tabelloni e un cambio nella band

Siamo all’edizione numero 23 del programma, quella che ha riportato il gioco alla sua versione classica dopo la parentesi estiva. Mediaset ha scelto la continuità assoluta: la trasmissione va in onda senza pause dal luglio 2025, cambiando però lo studio e rinfrescando alcune manche, costruite peraltro in base alla stagione.

Tra i tabelloni di questa stagione ci sono “Figli delle stelle”, una manche dedicata al “JukeBox” e le simpaticissime “Chiacchiere da Bar”, mentre tornano due classici molto amati dal pubblico come “Il regno degli animali” e “Ciak si gira”.

C’è poi una novità che i più affezionati avranno colto al volo: I Fortuna Five, la band che accompagna ogni ingresso e ogni stacchetto, hanno una voce nuova. Marco ha lasciato il programma e al suo posto è arrivato Alex. Adesso sono in sei, come ha tenuto anche a sottolineare il conduttore, contandoli materialmente all’inizio della puntata.

Alla fine il copione si ripete: Samira sorride, Gerry allarga le braccia e la corona resta saldamente femminile. Arianna riparte da 4600 euro e da stasera dovrà difenderla. Riuscirà a durare più dei suoi colleghi maschi? Appuntamento su Canale 5, subito dopo il TG5 delle 20.