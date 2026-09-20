La Ruota della Fortuna, il record della Campionessa: “Una cifra da far girare la testa”

IPA Gerry Scotti

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna di domenica: il successo del game show di Canale5 è inarrestabile e Gerry Scotti torna in onda tutte le sere insieme a Samira Lui, per condurre i concorrenti durante le varie manche. Grande protagonista ancora una volta la Campionessa Chiara, che ha vinto 457.000 euro in totale.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata del 20 settembre

Quando Gerry Scotti ha detto il totale dei soldi vinti fino a lì dalla Campionessa, a una persona presente fra il pubblico è “caduta la mascella”: così ha introdotto Chiara ai suoi sfidanti (Marco e Andrea). “Avete diritto ad andarvene subito o provare a buttarla giù”. Dopo le presentazioni dei concorrenti della serata, è arrivato il solito momento simpatico tra Gerry Scotti e Samira Lui: “Sa che è molto carina oggi, la trovo molto bene”.

Pronta la replica con battuta di Samira Lui: “Anche lei migliora come un bel bicchiere di vino”. Ma per Gerry “Sam” è una bugiarda: i soliti siparietti tra il conduttore e la sua socia. La prima manche è stata sul menu de La Locanda di Samira, dedicato ai carciofi ripieni. E quando è arrivato il momento di presentare l’auto, Scotti ha rivelato di aver notato delle similitudini tra sua nonna e quella di Samira: “Poi siamo venuti diversi”.

Scotti ha poi voluto inviare i propri complimenti a una coppia che festeggia ben 63 anni di matrimonio: “Quanta pazienza”, ha detto la Lui, poco prima della domanda scottante: “Lei starebbe con me per 63 anni?”, ma a Scotti Samira ha risposto ironicamente con “la vedo dura”.

Chi ha vinto

Anche in questa puntata Chiara si è confermata Campionessa: le varie manche si sono susseguite senza troppi colpi di scena inizialmente. Scotti ha anche ricordato un appuntamento importante agli affezionati spettatori de La Ruota: “Mercoledì va in onda la prima puntata dello speciale La Ruota dei Campioni e delle Stelle“.

La Campionessa e i concorrenti si sono messi alla prova nelle varie manche: Figli delle Stelle (dedicata a Sophia Loren), Chiacchiere da Bar con focus sul “durante la partita” e Il Regno degli Animali, uno dei giochi più amati in assoluto dai bambini. La Ruota si è infatti ormai rinnovata e ha lasciato spazio ad altri temi; l’estate è alle spalle, ed è tempo di nuovi argomenti. Bravi gli autori a variare le manche e a trovare sempre spunti interessanti con cui intrattenere il pubblico.

Con la manche Express, a tema occhi, la Campionessa è andata già in testa: Andrea a metà strada dietro di lei, e Marco a 0. Certo, uno può anche essere bravo, ma la fortuna è una componente imprescindibile de La Ruota: con Ciak si Gira (con il tabellone su Amori e Incantesimi) la Campionessa ha arricchito ulteriormente il suo montepremi, e durante il triplete è stata “rimproverata” da Scotti con un “pure i Campioni sbagliano” per una risposta errata.

“Con una cifra da far girare la testa, diventa la numero uno in assoluto”, così è stata annunciata la vittoria della Campionessa, che in totale ha vinto 457.000 euro. Ha abbracciato la mamma in studio; un “brava” sussurrato a fior di labbra. “Come tutte le famiglie viviamo le difficoltà e le fatiche quotidiane, sapere che lei sarà tranquilla nel suo percorso è un grande dono”.