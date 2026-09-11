Per secoli il vetro è stato visto come un mero materiale di servizio: apriva finestre sulla luce, proteggeva dai venti, conteneva liquidi.

Oggi, invece, grazie a ingegno e tecnologia, è diventato uno degli elementi chiave dell’interior design.

La sua trasparenza unisce luce e benessere; la sua leggerezza visiva apre gli spazi; la sua versatilità si adatta a infinite soluzioni decorative. Basta pensare che gli architetti contemporanei lo utilizzano in facciate avveniristiche, pareti divisorie soffici e complementi d’arredo di grande effetto, dal tavolo da pranzo allo scaffale della cucina.

Grazie a queste qualità, il vetro può uniformarsi al contesto in cui è inserito oppure diventarne protagonista, regalando agli ambienti atmosfera, profondità e persino intimità senza rinunciare alla luce naturale.

Il vetro protagonista dell’architettura moderna

Nell’abitare contemporaneo il vetro ha assunto un ruolo centrale.

Non più solo schermo tra interno ed esterno, oggi filtra e modula la luce naturale, migliorando il comfort di chi vive gli spazi.

Il vetro diventa così materia architettonica: con trasparenze totali o semitrasparenti, specchiature decorative o superfici retroilluminate, crea ambienti aperti e luminosi.

In boutique di design o in appartamenti di charme, le grandi pareti in vetro fondono interno ed esterno; dentro la casa, tavoli e mensole in vetro sono protagonisti discreti che lasciano brillare la luce e ampliano la percezione dello spazio.

Applicazioni tipiche : il vetro trova spazio in scala (ringhiere trasparenti, gradini sospesi), in divisori giorno/notte, in pareti d’acqua decorative retroilluminate.

: il vetro trova spazio in scala (ringhiere trasparenti, gradini sospesi), in divisori giorno/notte, in pareti d’acqua decorative retroilluminate. Prestazioni di pregio: il vetro stratificato o temperato garantisce solidità e sicurezza, mentre finiture speciali (sabbiature, tinti, specchiati) permettono effetti scenografici. Ad esempio, le nuove serie di vetri stratificati colorati come la gamma Stratobel possono essere impiegate in divisori, pavimenti e scale, con sfumature ispirate alla natura che aggiungono carattere senza bloccare la luce.

Forme inedite: dall’innovazione dei vetri curvi al design su misura

La vera rivoluzione tecnica è arrivata alla fine degli anni Ottanta: il vetro curvo per l’edilizia si piega alla volontà di designer e ingegneri.

Nel 1988, INGLAS Vetri – storica vetreria fondata nel 1974 a Santa Maria a Monte (PI) – fu tra le prime aziende italiane a produrre vetri curvi riscaldati.

Da allora la curvatura del vetro è diventata il tratto distintivo di molte creazioni di lusso. Oggi, grazie a impianti specializzati, è possibile ottenere superfici vetrate a grandi dimensioni che abbandonano la rigidità delle lastre piatte per assumere forme cilindriche, coniche, sinuose o a doppio raggio.

Vetri curvi su misura significano libertà progettuale totale: dopo aver definito il profilo desiderato, si possono intervenire su lunghezza, spessore e finiture dando forma a un prodotto unico e perfettamente coerente con lo stile complessivo dell’ambiente. Questi processi integrano la tecnologia più avanzata con la tradizione artigiana: ogni vetro curvo è frutto di un controllo termico millimetrico e di stampi calibrati, così da garantire massima precisione e resistenza. Grazie a queste caratteristiche, le lastre curve diventano vere protagoniste degli ambienti più sofisticati. Anche grazie alle competenze maturate nella nautica d’élite, dove i vetri devono resistere a vento e sale, Inglas Vetri è oggi in grado di offrire soluzioni ad alte prestazioni anche per arredamenti e contract di lusso.

Vetro su misura per il lusso: scale, vetrine, pareti luminose e non solo

Pensare in grande significa integrare il vetro ovunque serva un tocco di eleganza trasparente.

La tradizione artigiana italiana ci insegna che ogni ambiente può avere il suo pezzo di vetro su misura. INGLAS Vetri, con oltre 50 anni di storia, è diventata riferimento nel settore proprio perché realizza soluzioni in vetro tecnicamente raffinate e di grande impatto estetico. Le applicazioni sono molteplici:

Arredo e spazi abitativi : vetri trasparenti o decorati per tavoli, mensole e mobili su misura; ringhiere di scale sospese, parapetti di balconi e passerelle in vetro, che nell’abitazione eliminano pareti visive senza perdere protezione. Anche tradizionali contesti domestici si arricchiscono di vetro: “ci occupiamo anche delle classiche abitazioni, con vetri per parapetti, montascale, balconi e pareti divisorie”. Grazie a vetri retroverniciati o serigrafati, è possibile creare pareti divisorie personalizzate che diffondono luce senza abbandonare la privacy.

: vetri trasparenti o decorati per tavoli, mensole e mobili su misura; ringhiere di scale sospese, parapetti di balconi e passerelle in vetro, che nell’abitazione eliminano pareti visive senza perdere protezione. Anche tradizionali contesti domestici si arricchiscono di vetro: “ci occupiamo anche delle classiche abitazioni, con vetri per parapetti, montascale, balconi e pareti divisorie”. Grazie a vetri retroverniciati o serigrafati, è possibile creare pareti divisorie personalizzate che diffondono luce senza abbandonare la privacy. Retail e contract di lusso : vetrine curve e banchi espositivi su misura per boutique e showroom, dove il vetro diventa palcoscenico per i prodotti più esclusivi. INGLAS Vetri collabora da decenni con marchi prestigiosi (dal lusso nautico ai grandi brand internazionali) per realizzare teche luminose e superfici espositive trasparenti. I vetri di grande formato per vetrine di negozi o stand fieristici uniscono la massima visibilità dei prodotti con un’estetica pulita e scenografica, grazie anche a dettagli come l’inclusione di tessuti o materiali naturali tra le lastre.

: vetrine curve e banchi espositivi su misura per boutique e showroom, dove il vetro diventa palcoscenico per i prodotti più esclusivi. INGLAS Vetri collabora da decenni con marchi prestigiosi (dal lusso nautico ai grandi brand internazionali) per realizzare teche luminose e superfici espositive trasparenti. I vetri di grande formato per vetrine di negozi o stand fieristici uniscono la massima visibilità dei prodotti con un’estetica pulita e scenografica, grazie anche a dettagli come l’inclusione di tessuti o materiali naturali tra le lastre. Soluzioni tecnologiche avanzate: finiture speciali e funzioni attive trasformano il vetro in vero protagonista high-tech. Per esempio, INGLAS propone vetri termocromici come il sistema Sunblock®, che si opacizza con il caldo del sole per evitare abbagliamenti, e vetri privacy “One Way” che offrono visione unidirezionale. Sul piano costruttivo, la produzione di vetri stratificati, monolitici, o vetro-camera con pellicole di sicurezza consente di adattare ogni elemento alle esigenze normative e di design, senza compromessi su qualità e durevolezza.

I numeri parlano chiaro: INGLAS Vetri è in grado di realizzare vetri curvi monolitici o stratificati, vetrocamera (anche riscaldato) per banconi bar, e una varietà di curvature (bombate, sferiche, a doppio raggio e molto altro).

La presenza costante in fiere del lusso come il Cannes Yachting Festival o il MetsTrade di Amsterdam conferma il successo di questa filosofia produttiva di alto livello.