Le erbacee perenni per un giardino ricco e a bassa manutenzione, da piantare in autunno

Fioriscono ogni anno e chiedono poche cure: come sceglierle per sole, ombra e pendii, e perché l'autunno è il momento giusto per trapiantarle.

Gian Marco Mapelli, conosciuto meglio sul web come "Amico delle Piante", ha studiato Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali e oggi è educatore ambientale, consulente e divulgatore. Si occupa di promuovere e realizzare progetti di rinaturalizzazione, riqualificazione, orti sociali e spazi dove natura e persone si incontrano.

Gian Marco Mapelli Sulle scarpate le perenni fanno il lavoro più difficile: le radici tengono il terreno e la vegetazione lo ripara dalla pioggia battente

Avere un giardino ricco di fiori non significa per forza dedicare moltissimo tempo alla manutenzione. Molte piante tornano a crescere ogni anno, offrendo fioriture e colori senza dover essere sostituite di continuo. Tra queste, le erbacee perenni sono una soluzione particolarmente interessante per chi vuole uno spazio ornamentale bello, naturale e semplice da gestire.

Comprendono un numero molto ampio di specie e varietà, diverse per dimensioni, forme, colori, periodo di fioritura ed esigenze. Alcune formano piccoli cespi, altre masse vegetali più importanti, altre ancora riempiono bordure e aiuole. Ci sono piante da pieno sole e piante da ombra, specie resistenti alla siccità e specie che preferiscono terreni più freschi.

Il vantaggio principale, però, è la durata. Trovata la posizione adatta, molte erbacee perenni restano nello stesso luogo per diversi anni, tornando a vegetare dopo il riposo invernale. In Inghilterra sono da tempo diffuse nella progettazione di bordure e aiuole ornamentali, mentre in Italia il loro potenziale resta spesso sottovalutato.

Perché scegliere le erbacee perenni

Il motivo principale per coltivarle è costruire nel tempo un giardino che non vada continuamente rinnovato. A differenza delle annuali, che completano il ciclo in una sola stagione, le perenni superano l’inverno e tornano a svilupparsi negli anni successivi.

Tra le specie più diffuse ci sono Hemerocallis, Aster, Hosta, Iris e Geranium, molto diverse per forma, fioritura ed esigenze: alcune interessanti per il fogliame, altre per la lunga fioritura, altre per la capacità di occupare in fretta gli spazi.

La scelta non va fatta solo in base al colore dei fiori, ma soprattutto al luogo in cui la pianta dovrà crescere. È l’aspetto decisivo per un giardino a bassa manutenzione: una specie adatta alle condizioni naturali dell’area ha bisogno di molti meno interventi di una collocata in un ambiente sbagliato.

Perenni per le zone ombreggiate

Uno degli usi più interessanti riguarda le zone ombreggiate, spesso difficili da valorizzare. Sotto alberi e arbusti la luce è scarsa, il terreno è occupato dalle radici delle piante più grandi e lavorarlo di frequente diventa poco pratico.

Qui alcune perenni diventano ottime tappezzanti. Le Hosta, con le grandi foglie decorative, creano macchie di vegetazione negli angoli in ombra, mentre diversi Geranium perenni coprono il terreno tra arbusti e alberi. In queste composizioni il valore ornamentale non dipende solo dalla fioritura: foglie di forme e dimensioni diverse danno un bell’effetto anche senza fiori. È una soluzione utile sotto alberi e arbusti già adulti, dove intervenire di continuo con zappa o vanga non sarebbe pratico.

Perenni per il pieno sole e le aiuole in pendenza

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Le perenni sono altrettanto utili nelle zone soleggiate, scegliendo specie che sopportano bene caldo e periodi di relativa siccità. Hemerocallis, Iris, Aster e molte altre si inseriscono in aiuole al sole, e accostando specie con fioriture diverse si mantiene vivo l’interesse dell’aiuola per molti mesi.

Un impiego particolarmente interessante è nelle aree in pendenza. Una scarpata lavorata di frequente è difficile da gestire e la terra smossa favorisce il dilavamento con le piogge. Lasciare che le perenni colonizzino lo spazio è spesso più pratico: le radici creano una rete nel terreno e la vegetazione protegge la superficie dalla pioggia battente. Servono comunque specie compatibili con esposizione, clima, terreno e acqua disponibile, non una perenne qualsiasi.

L’autunno, il momento giusto per trapiantarle

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Tra i periodi migliori per mettere a dimora le perenni c’è l’autunno. Finita la stagione calda, il terreno conserva ancora parte del calore estivo mentre l’aria si fa via via più mite: condizioni che favoriscono lo sviluppo delle radici.

Senza il caldo intenso dell’estate, la pianta concentra le energie sull’apparato radicale e arriva all’inverno già ben sistemata. Il trapianto autunnale prepara il giardino con largo anticipo: quando le temperature risaliranno, le perenni avranno già avuto il tempo di adattarsi e riprenderanno dalla posizione definitiva. Il momento preciso va adattato alla specie e al clima della zona, perché non tutte hanno la stessa resistenza al freddo.

Preparare il terreno prima del trapianto

Prima della messa a dimora conta preparare bene il terreno: le radici devono trovare uno spazio soffice e ben drenato, senza ostacoli né ristagni d’acqua. Si eliminano le erbe spontanee e si rompono le zolle troppo compatte; se serve, si aggiunge sostanza organica, humus di lombrico o compost per migliorare struttura e fertilità. La pianta si estrae dal contenitore mantenendo integro il pane di terra e si colloca alla profondità giusta, senza interrare troppo il colletto. Dopo la messa a dimora è utile irrigare, soprattutto se il terreno è asciutto.

Moltiplicare le perenni dividendo i cespi

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L’autunno serve anche a moltiplicare le perenni già in giardino. La tecnica più semplice è la divisione dei cespi, che ricava nuovi esemplari da una pianta adulta. Con gli anni molte perenni formano cespi grandi e densi: la parte centrale perde vigore mentre le porzioni esterne continuano a produrre germogli, così dividere il cespo ringiovanisce la pianta e regala nuovi esemplari.

Si estrae con attenzione la pianta e si separa il cespo in porzioni con radici e germogli sufficienti a riprendere la crescita. Non tutte le specie reagiscono allo stesso modo, quindi conviene conoscerne le caratteristiche prima di intervenire. Le nuove porzioni si ripiantano subito nel terreno preparato: da una sola pianta adulta può nascere una nuova bordura o riempirsi uno spazio vuoto.

Le erbacee perenni sono così una delle basi di un giardino ornamentale a bassa manutenzione: piante che tornano ogni anno, si moltiplicano e, una volta nel posto giusto, chiedono soprattutto cure ordinarie. Approfittare dell’autunno per osservare le aiuole, dividere i cespi troppo grandi e mettere a dimora nuove piante significa preparare oggi aiuole più ricche, mature e armoniose per gli anni a venire, valorizzando anche gli angoli più difficili del giardino.