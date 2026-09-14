Milano Fashion Week settembre 2026, date e novità

Sette giorni di sfilate, debutti e appuntamenti speciali trasformano Milano nella capitale della moda, tra nuovi direttori creativi e grandi ritorni in passerella

IPA Milano Fashion Week 2026

Milano si prepara a cambiare nuovamente ritmo. Dal 22 al 28 settembre 2026 torna la Milano Fashion Week dedicata alle collezioni donna Primavera/Estate 2027, con sette giorni che metteranno insieme grandi maison, nuovi debutti, giovani talenti, eventi e mostre. Il calendario è fitto – molto fitto – ma questa edizione ha soprattutto una caratteristica: diversi equilibri creativi sono cambiati e sarà proprio la passerella milanese a mostrarci in quale direzione stanno andando alcuni dei marchi più osservati della moda.

Milano Fashion Week settembre 2026, le date e il calendario

Le date da segnare sono quelle comprese tra martedì 22 e lunedì 28 settembre. Secondo il programma presentato per la nuova edizione, la Milano Fashion Week conta 203 appuntamenti complessivi, divisi tra 61 sfilate, 88 presentazioni e 54 eventi. Numeri che spiegano bene perché durante la settimana della moda attraversare Milano possa diventare improvvisamente un piccolo esercizio di strategia.

Martedì 22 settembre : Prada apre il calendario delle grandi sfilate, seguita da Diesel. In serata arriva anche Vogue World: Milano , ospitato nella Galleria Vittorio Emanuele II .

: apre il calendario delle grandi sfilate, seguita da Diesel. In serata arriva anche , ospitato nella . Mercoledì 23 settembr e: in passerella Jil Sander , Antonio Marras , Fendi , Missoni , MM6 Maison Margiela ed Etro . Tra gli appuntamenti più osservati c’è Fendi, con la nuova fase creativa della maison.

e: in passerella , , , , ed . Tra gli appuntamenti più osservati c’è Fendi, con la nuova fase creativa della maison. Giovedì 24 settembre : spazio a Max Mara , Marni , Alberta Ferretti , Roberto Cavalli ed Emporio Armani . Nella stessa giornata apre al pubblico anche la mostra Dalí e la Moda.

: spazio a , , , ed . Nella stessa giornata apre al pubblico anche la mostra Dalí e la Moda. Venerdì 25 settembre : Tod’s , Sportmax, Blumarine , Gucci e Moschino sono tra i nomi principali della giornata. Proprio Moschino sarà uno degli appuntamenti più attesi, con il debutto di Loris Messina e Simone Rizzo alla direzione creativa. In calendario anche Elisabetta Franchi , Luisa Spagnoli e The Attico . A 10 Corso Como inaugura inoltre Viktor&Rolf. Spectrum.

: , , e sono tra i nomi principali della giornata. Proprio Moschino sarà uno degli appuntamenti più attesi, con il debutto di e alla direzione creativa. In calendario anche , e . A 10 Corso Como inaugura inoltre Viktor&Rolf. Spectrum. Sabato 26 settembre : il weekend entra nel vivo con Ermanno Scervino , Ferragamo , Dolce&Gabbana , MSGM , Laura Biagiotti , Act N°1 , Marco Rambaldi , Bottega Veneta e Philipp Plein .

: il weekend entra nel vivo con , , , , , , , e . Domenica 27 settembre : protagonista Giorgio Armani , insieme ai debutti milanesi di Marques’ Almeida e Miguel Vieira . È l’ultima grande giornata dedicata alle passerelle fisiche.

: protagonista , insieme ai debutti milanesi di e . È l’ultima grande giornata dedicata alle passerelle fisiche. Lunedì 28 settembre: la chiusura della Milano Fashion Week è riservata alle sfilate digitali e ai giovani talenti, con sette appuntamenti trasmessi attraverso i canali ufficiali della manifestazione.

Il debutto di Loris Messina e Simone Rizzo da Moschino

Alle 17 del 25 settembre sfila Moschino e l’interesse non riguarda soltanto la nuova collezione Primavera/Estate 2027. Quella milanese sarà infatti la prima passerella del marchio sotto la direzione creativa di Loris Messina e Simone Rizzo, fondatori di Sunnei e nominati alla guida di Moschino nel giugno 2026 dopo la fine del mandato di Adrian Appiolaza.

E qui la curiosità è comprensibile. Messina e Rizzo hanno costruito negli anni un linguaggio molto riconoscibile, ironico, sperimentale e poco interessato alle regole più rassicuranti della moda italiana. Moschino, dal canto suo, nasce proprio dall’idea di poter giocare con il guardaroba, deformarlo, prenderlo meno sul serio e trasformarlo in commento culturale.

L’incontro tra questi due mondi potrebbe quindi diventare una delle sorprese della Milano Fashion Week di settembre 2026. Più che capire semplicemente quali abiti porteranno in passerella, sarà interessante osservare come interpreteranno l’eredità di Franco Moschino e quanto del loro precedente universo creativo entrerà davvero nella maison.