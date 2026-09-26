Elisabetta Gregoraci, il look gothic chic alla Milano Fashion Week 2026

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Elisabetta Gregoraci alla MFW 2026

Prosegue la parata di vip alla Milano Fashion Week: in occasione della sfilata di Ermanno Scervino, a rubare la scena è Elisabetta Gregoraci, che, per l’occasione, si è trasformata in una conturbante dark lady.

Il look di Elisabetta Gregoraci alla Milano Fashion Week

Se nel corso dell’estate ha destato invidia per la sua perfetta forma fisica in bikini, per la stagione autunnale Elisabetta Gregoraci sembra scegliere invece di puntare su un altro registro. Ospite della sfilata di Ermanno Scervino, la conduttrice è apparsa in un’insolita versione dark lady: Eli ha sorpreso tutti con un look dal sapore gotico, annunciando uno dei trend della prossima stagione. L’outfit, rigorosamente total black, vede abbinati un cardigan con spalle scoperte e una gonna longuette in pelle nera.

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In particolare, il golfino lasciato parzialmente sbottonato lascia intravedere un top sottostante interamente in pizzo nero, che spunta anche dall’orlo. A fare la differenza, sono comunque gli accessori, che regalano un tocco ancor più chic all’ensemble.

Elisabetta porta a mano una borsa in suede color bordeaux scuro e indossa delle mules nere aperte in punta, impreziosite da una catena metallica sulla fascia anteriore. Per quanto riguarda i gioielli, la scelta ricade su orecchini pendenti luminosi e una collana sottile con ciondoli. Un perfetto equilibrio tra eleganza e semplicità.

Elisabetta Gregoraci, il beauty look da dark lady

Nulla è lasciato al caso nel look scelto da Elisabetta Gregoraci per assistere alla sfilata di Ermanno Scervino: anche trucco ed hairstyle seguono con coerenza l’estetica degli abiti. In particolare, i capelli scuri sono raccolti in una sofisticata acconciatura che lascia alcune ciocche libere.

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In quanto al make-up, Eli punta sul contrasto tra una base luminosa e dettagli piuttosto intensi. Il punto focale sono senza dubbio le labbra, valorizzate da un rossetto rosso scuro dal finish deciso che regala energia e carattere all’intero look. Per gli occhi, invece, viene preferito un approccio naturale e profondo.

Per proteggersi dai raggi del sole di inizio autunno, tuttavia, Elisabetta ha scelto di puntare su un paio di occhiali da sole dalla montatura geometrica, con linee decise e angoli ben definiti. Non c’è che dire, davvero très chic.

Milano Fashion Week, il front row ruba la scena

Mentre le bellissime sfilano in passerella alla Milano Fashion Week, sono soprattutto i vip in front row a far parlare di sé. La sfilata di Tod’s, ad esempio, ha visto sedute in prima fila Chiara Ferragni e Katie Holmes, mentre Roberto Cavalli ha schierato un poker di star capitanato da Diletta Leotta, Anna Pepe, Clara, Gaia e Laila Hasanovic.

E le sorprese, dopo il bellissimo spettacolo del Vogue World allestito in Galleria Vittorio Emanuele II, sembrano destinate a crescere. In calendario, infatti, ci sono ancora alcuni degli show più attesi, incluso quello di Giorgio Armani previsto nella giornata conclusiva. Il testimone passerà poi a Parigi, città in cui tradizionalmente si danno appuntamento brand come Chanel, Dior, Louis Vuitton e Saint Laurent. Insomma, l’autunno si annuncia decisamente all’altezza delle aspettative degli appassionati di moda di tutto il mondo.