Benedetta Porcaroli anticipa l’autunno alla Milano Fashion Week 2026 con un cappotto a quadri, très chic

Benedetta Porcaroli a Milano ci ha svelato il segreto definitivo per affrontare il cambio di stagione con lo spirito giusto: sì, il suo è il look autunnale che tutte vorremo copiare

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Benedetta Porcaroli alla Milano Fashion Week Fall-Winter 2026/27

Mentre il calendario insiste nel dirci che l’estate non è ancora finita, seppur sia oramai questione di ore, in città c’è chi ha già deciso di archiviarne il guardaroba senza troppi rimpianti: è Benedetta Porcaroli che, atterrata — rumorosamente — alla Milano Fashion Week 2026, ci ha regalato la prima, vera inspo in quanto ai look autunnali del vicino futuro. E, c’è da dirlo, è tanto interessante da far venire quasi voglia di temperature frizzanti e panorami bruniti.

Benedetta Porcaroli accoglie l’autunno con la trama check: il look alla Milano Fashion Week 2026

Il ritorno del check non è mai stato così luminoso: tra le strade di una Milano nel pieno del suo fermento creativo, Benedetta Porcaroli ha dimostrato che la vera iconicità non ha affatto bisogno di gridare, ma sa farsi notare puntando sulle giuste geometrie e una palette cromatica calda, che profuma già di ottobre.

In fondo se c’è una certezza quando si parla di front row o street style, è che le It Girls non aspettano le tendenze, piuttosto le anticipano, e con la disinvoltura tipica di chi sa esattamente cosa vuole comunicare. Ecco perché l’attrice italiana ha calcato il pavé milanese mettendo a segno un colpo da maestra, un outfit che è riuscito nell’impresa di sembrare sofisticato ma anche portabile e decisamente d’ispirazione per i primi freddi.

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Il grande protagonista di questa camminata super glamour, in Prada? Un capospalla che da sempre ruba la scena sin dal primo sguardo, ossia lo strepitoso cappotto a quadri: strutturato e dotato di deliziose maniche a sbuffo, nel suo caso questo reinterpretava i codici del guardaroba classico con un twist energetico grazie alle calde sfumature del giallo e dell’ocra, intervallate da accenti scuri.

Un vero pezzo forte, insomma, che univa il rigore di una classica silhouette sartoriale alla praticità dei dettagli utility, come le tasche applicate sul petto e la cintura coordinata a segnare la vita con decisione. Se il tessuto quadrettato avrebbe potuto rimandare immediatamente alle atmosfere British, la scelta di tonalità così solari ha spezzato la noia trasformando il soprabito in una dichiarazione di stile fresca e dinamica.

Ecco poi da sotto il capospalla spuntare un essenziale dolcevita nero, una scelta minimalista che ha fatto da tela neutra, lasciando spiccare i ricami geometrici. La parte inferiore del look, invece, ha scelto la via della massima disinvoltura grazie ad un paio di jeans bootcut dal lavaggio medio.

Quando gli accessori fanno la differenza

Scarpe e accessori, sceltissimi, hanno poi completato l’opera senza alcuna sbavatura: rispettivamente, in foto vediamo ai piedi della compagna di Riccardo Scamarcio un paio di décolleté metallizzate e affusolate, con maxi applicazione sul davanti, a slanciare otticamente la figura aggiungendo al contempo una nota Ladylike all’insieme. Mentre una borsa a mano in pelle color cammello anticipava l’autunno, sono stati invece degli occhiali da sole scuri a conferirle quell’immancabile allure da diva misteriosa.

Il segreto definitivo per affrontare il cambio di stagione con lo spirito giusto, dunque? Secondo Benedetta Porcaroli risiede appena in un tocco di audacia cromatica, e conviene fidarsi.