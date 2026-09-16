Vasco Rossi ricoverato in ospedale, il messaggio su Instagram: “Sono stato operato”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Vasco Rossi

Vasco Rossi è stato ricoverato in ospedale e ha subito una operazione legata ad alcuni problemi alla schiena. A svelarlo, in queste ore, è stato proprio il cantante che nelle Stories di Instagram ha scritto un messaggio per i milioni di fan che da anni lo seguono con grande affetto.

Vasco Rossi ricoverato in ospedale: l’annuncio su Instagram

Il messaggio è apparso a sorpresa su Instagram: Vasco Rossi ha svelato di essere finito in ospedale per alcuni dolori alla schiena, raccontando di essersi sottoposto ad un intervento. L’operazione sarebbe andata bene, tanto che il Komandante ha svelato di essere già in piedi. Dovrà comunque sottoporsi ad una convalescenza che lo costringerà, con molta probabilità, a stare fermo.

“Sono in clinica per risolvere un fastidioso mal di schiena che ha richiesto un piccolo intervento chirurgico – ha rivelato Vasco, rassicurando subito dopo i fan -. L’operazione è riuscita perfettamente e sono già in piedi. Dovrò osservare qualche giorno di convalescenza, la cosa più grave è che mi annoierò un po’”.

In poche righe dunque Vasco Rossi ha svelato di essere ancora ricoverato, ma in piedi, dopo l’operazione. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le dimissioni, seguite dal riposo forzato per poter guarire completamente, e dai relativi controlli.

Inossidabile e unico, Vasco in passato aveva affrontato altri gravi problemi di salute. Nel 2011 aveva vissuto un periodo difficilissimo a causa di una endocardite, una infezione ad una valvola del cuore, che si era sommata ad una polmonite. Una condizione che l’aveva costretto ad un lunghissimo ricovero e che aveva spaventato moltissimo i suoi cari.

Anche in quell’occasione il cantante aveva tirato fuori tutta la sua forza, affrontando la situazione con coraggio. ” La valvola del cuore si era riempita di bacilli, ho rischiato di fare l’operazione per sostituire la valvola, poi li abbiamo uccisi. Molti ci lasciano la pelle, ma io ho un fisico tale – aveva confessato in quell’occasione il rocker -, poi ad un certo punto mi arriva la polmonite, 40 di febbre mentre ero sotto antibiotici. Erano tutti spaventatissimi. Ero in ospedale ma non mi avevano detto di andare, mi ero auto-ricoverato, avevo preso tutta una parte della clinica, l’avevo affittata”.

I concerti di Vasco Rossi a Roma dopo la convalescenza

L’operazione alla schiena, come svelato dal cantante, sarebbe servita per risolvere un problema che aveva da qualche tempo e tutto sarebbe andato per il meglio. Ora però Vasco dovrà riposarsi e riprendere le forze. La convalescenza dunque sarà fondamentale per riprendersi, soprattutto perché nei prossimi mesi Vasco Rossi dovrà affrontare una prova fisica decisamente difficile.

Il rocker di Zocca infatti festeggerà 50 anni di carriera con quello che è già stato soprannominato il “Giubileo di Vasco”. Una serie di concerti che partiranno da domenica 6 giugno 2027 e termineranno il 25 giugno 2027. I live saranno l’occasione per celebrare la carriera dell’artista e per riscoprire, ancora una volta, il potere della sua musica, con migliaia di fan attesi allo Stadio Olimpico, la location che accoglierà i concerti. Un evento epocale che potrebbe fare la storia e battere anche il record di Ultimo.