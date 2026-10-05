Elisa rompe il silenzio su Instagram: le prime parole dopo la rottura con Rigonat

Poche e misurate parole quelle scritte dalla cantante su Instagram, che ha ringraziato i fan per la vicinanza in questo momento per lei delicato

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elisa Toffoli

Poche, misurate parole per Elisa sui social, nello stesso stile di come ha sempre vissuto la sua vita privata: la cantautrice su Instagram ha rotto il silenzio sulla rottura con Andrea Rigonat, ringraziando i fan per la vicinanza in questo momento per lei delicato. Nessuna recriminazione e nessun rancore, nessun dettagli su ciò che è accaduto e sulla separazione: solo l’affetto e la gratitudine dell’artista per le persone che, anche solo virtualmente, le sono state accanto.

Elisa, le prime parole dopo la fine del matrimonio con Andrea Rigonat

Dopo le indiscrezioni sulla fine del matrimonio con Andrea Rigonat, Elisa è tornata a parlare con i suoi fan sui social. E l’ha fatto nel modo che più le somiglia: senza entrare nei dettagli, senza confermare o smentire direttamente quanto emerso negli ultimi giorni, ma affidando ai social un messaggio a chi le è stato vicino.

La cantante ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, accompagnando un suo selfie con un ringraziamento che assume un significato particolare dopo lo scoop sulla separazione. “In questi giorni ho ricevuto tanti messaggi bellissimi. Grazie per la vostra delicatezza e per il vostro affetto. Sapete chi siete. E io vi porto nel mio cuore“, ha scritto.

Sono le prime parole condivise da Elisa dopo le indiscrezioni sulla fine della sua lunga storia d’amore con Andrea Rigonat. Nessun riferimento esplicito all’ex marito e nessuna dichiarazione sulla separazione: la cantautrice ha scelto ancora una volta la riservatezza, limitandosi a ringraziare le persone che in questi giorni le hanno fatto sentire la propria vicinanza.

Finora né Elisa né Rigonat avevano scelto di commentare pubblicamente la notizia: un silenzio coerente con la discrezione che ha sempre caratterizzato la loro relazione. E anche adesso Elisa sembra voler mantenere ben saldo quel confine, scegliendo di non soffermarsi su ciò che è accaduto in questo ultimo periodo.

Gli indizi sulla crisi

Dopo la notizia della separazione, sui social sono tornati sotto i riflettori alcuni episodi degli ultimi mesi. Tra questi c’è un video amatoriale girato durante il concerto di Eros Ramazzotti a San Siro, dove Elisa era salita sul palco per duettare con lui. Nella clip, diventata virale soltanto dopo lo scoop, alcuni utenti hanno interpretato il labiale della cantante come un “No, non sono più sposata”. Ovviamente si parla di un’interpretazione del filmato: l’audio non permette di stabilire con certezza né la domanda né le parole pronunciate da Elisa.

Ma non è certo l’unico dettaglio che oggi viene riletto sotto una luce diversa: da tempo le apparizioni social della coppia si erano fatte più rare, e aveva attirato l’attenzione anche un viaggio in Islanda fatto da Elisa con la collega e amica Emma, senza il marito. Elementi che presi singolarmente non dimostravano una crisi, ma che dopo le indiscrezioni sulla separazione sono stati interpretati dai fan come possibili segnali di una distanza già iniziata da tempo.

Del resto, secondo le indiscrezioni, la fine del rapporto non sarebbe stata improvvisa: nella cerchia delle persone più vicine ai due la separazione sarebbe stata conosciuta già da qualche tempo.

Elisa e Andrea Rigonat, una storia lunga 18 anni

Quella tra Elisa e Andrea Rigonat è stata una lunga storia d’amore, fuori e sul palco. Per quasi due decenni vita privata e musica si sono intrecciate continuamente: Rigonat, chitarrista e produttore, ha accompagnato a lungo Elisa e ha collaborato ai suoi progetti musicali. Il loro legame sentimentale è iniziato nel 2008, mentre nel 2009 è nata la loro prima figlia, Emma Cecile, seguita nel 2013 da Sebastian. Due anni più tardi, nel settembre 2015, Elisa e Andrea hanno deciso di sposarsi a Grado, in Friuli-Venezia Giulia, scegliendo una cerimonia intima nella basilica di Sant’Eufemia.

Una storia importante, costruita lontano dal gossip nonostante entrambi vivessero nel mondo dello spettacolo. Del resto Elisa ha sempre protetto la propria dimensione familiare, strada seguita anche da Rigonat, che ha mantenuto un profilo riservato. E la scelta di non affidare ai social annunci o spiegazioni sulla fine del loro matrimonio appare in continuità con il modo in cui hanno vissuto insieme per 18 anni. Secondo le indiscrezioni, la separazione sarebbe avvenuta nel rispetto reciproco e i due avrebbero conservato un buon rapporto, soprattutto per Emma Cecile e Sebastian.