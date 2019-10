Taylor Mega: su Instagram prima e dopo i ritocchi

Taylor Mega, la bombastica influencer che piuttosto che prendere un aereo di linea paga 30mila euro per un’ora di volo in jet privato, che sta combattendo in Honduras (probabilmente ancora per poco, visto che è la candidata più probabile all’eliminazione) contro le doppie punte e che, soprattutto, non si è messa in ottima luce durante la diretta della prima puntata, il 24 gennaio 2019, risultando in poche ore la più detestata sul web (Hanno un milione di followers su Instagram e poi non sono neanche capaci di fare un discorso), è finita nuovamente al centro delle polemiche social per alcune foto pubblicate del prima e dopo la sua trasformazione fisica