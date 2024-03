Fonte: IPA Meghan Markle

La Monarchia sta attraversando il suo momento più buio. Da quando Kate Middleton è stata operata a gennaio 2024, si sono susseguiti una serie di eventi: l’operazione alla prostata di Re Carlo, la diagnosi di cancro. Poi, la condivisione della foto per la Festa della Mamma della Principessa del Galles, gesto che avrebbe dovuto far calmare le acque, ha alimentato ulteriormente il mistero sulla sua salute. Il caso delle foto ritoccate ha acceso le luci dei riflettori su una serie di scatti, tra cui il ritratto ufficiale del battesimo del Principe Archie. Il fotografo assicura: nessun ritocco. Ma la polemica è ormai inarrestabile, tanto che persino Getty Images è intervenuto in merito.

Harry e Meghan Markle, il fotografo nega il ritocco allo scatto del Principe Archie

Per noi comuni mortali, abituati a modificare le foto con le principali applicazioni come Instagram, un ritocco ci sembra scontato. Ma ci sono degli scatti che non possono essere di fatto modificati, alterati o fortemente manipolati. Pensiamo alla foto di Kate Middleton con i figli George, Charlotte e Louis, pubblicata per la Festa della Mamma: nessuno si aspettava tanto clamore, ma la Principessa del Galles si è dovuta persino scusare pubblicamente per aver ritoccato la foto.

In quello che ormai è tutti gli effetti il “Ritocco Gate”, sono finite ulteriori foto, tra cui con Meghan Markle e il Principe Harry. Fonti vicine alla Duchessa di Sussex, infatti, hanno lasciato intendere che un tale errore non sarebbe mai capitato a lei. Ma è così? Al momento, ci sarebbe un ritratto al centro della polemica, scattato durante il battesimo del Principe Archie. Le foto della Famiglia Reale sono ormai sotto esame, e il fotografo Chris Allerton ha ammesso al Daily Mail di non aver “modificato il ritratto”.

La replica del fotografo

Il fotografo di Meghan Markle e del Principe Harry ha negato, dunque, di aver falsificato o alterato la foto ufficiale del battesimo del Principe Archie, scattata il 6 luglio 2019 a Windsor. “No, non è stato manipolato”. Tutto è iniziato quando Getty Images ha aggiunto una “nota”, affermando che la foto risultava “migliorata digitalmente”. A Page Six, un portavoce dell’agenzia fotografica ha chiarito che “non è stato riscontrato alcun problema”, dopo che il ritratto è stato sottoposto a un’ulteriore revisione.

Si è scatenata, però, la polemica: nella foto sono presenti l’attuale Regina Camilla e Re Carlo, la madre di Meghan, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale, il Principe William e Kate Middleton. In difesa del suo lavoro, Allerton ha inoltre spiegato che la foto necessitava di una “messa a punto minima”, riferendosi al tono e all’esposizione. Ma null’altro. La nota, di conseguenza, è stata rimossa. Molti hanno commentato a difesa del fotografo, soprattutto perché, dopo il pasticcio combinato con la foto di Kate, c’è ben poca fiducia verso la Monarchia. La Regina Elisabetta non avrebbe mai permesso così tanti errori di comunicazione: un domino pericoloso che sta minando le fondamenta stessa della Famiglia Reale e che ha innescato dei meccanismi di sfiducia. Basti pensare che, nonostante il video della Principessa in pubblico, c’è chi non crede si tratti davvero di lei.