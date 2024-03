Kate Middleton, un’altra foto royal controversa

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Sulla foto ritoccata di Kate Middleton con i figli George, Charlotte e Louis si è detto di tutto e di più. Un epic fail che ha fatto il giro del mondo e che non ha giovato alla salute della Principessa del Galles, alle prese con una lunga convalescenza dopo un’operazione all’addome che l’ha allontanata dai suoi impegni reali. In realtà, però, la moglie di William non è la prima royal che rimaneggia i suoi scatti: anche la famiglia reale spagnola è stata travolta dalle polemiche per via di un’immagine non proprio “originale”.

Prima di Kate Middleton, la foto ritoccata degli spagnoli

Nel 2005, a causa di una foto photosoppata, sono finiti al centro della bufera i reali di Spagna. Quasi venti anni fa è stata diffusa una cartolina di Natale con Re Juan Carlos, la Regina Sofia e i loro nipoti, creata praticamente al computer. Nello scatto si vede l’ex monarca seduto su un divano rosso accanto a sua moglie, che tiene in braccio la neonata Principessa Leonor.

Ai loro piedi gli altri bambini della famiglia. Balza all’occhio anche del più inesperto in materia digitale il pasticcio combinato con la mano destra del sovrano. All’epoca un portavoce si è così giustificato: “Non è la fotografia di un evento ufficiale, è semplicemente una raccolta usata come augurio di Natale”.

Successivi sospetti hanno riguardato alcune immagini in uniforme dell’attuale Re Felipe, all’epoca Principe ereditario: per la stampa spagnola la testa del reale era stata utilizzata e sovrapposta per ogni scatto. Ma è stato ribadito dal diretto interessato che le fotografie erano autentiche.

Cosa è successo a Kate Middleton dopo la foto dello scandalo

L’ultima immagine di Kate Middleton ha fatto scalpore tanto che la Principessa del Galles è stata costretta a scusarsi pubblicamente: “Come molti fotografi amatoriali, di tanto in tanto faccio esperimenti di editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione che la foto di famiglia ha generato”, ha scritto in una nota. Un errore di comunicazione grossolano che ha portato alcune agenzie di stampa a definire Kensigton Palace “una fonte non più attendibile”.

Da Palazzo intanto hanno fatto chiarezza circa lo stato di salute di Kate Middleton, negando tutte le varie teorie di complotto sulla salute della 42enne. “Siamo stati molto chiari fin dall’inizio che la Principessa del Galles sarebbe rimasta fuori fino a dopo Pasqua e Kensington Palace avrebbe fornito aggiornamenti solo quando qualcosa fosse stato significativo”, hanno ribadito ancora una volta.

Kate Middleton sta affrontando la lunga convalescenza ad Adelaide Cottage, circondata dai suoi bambini e dalla famiglia ma anche dalle amiche più care che le fanno regolarmente visita. Lo scandalo della foto, secondo indiscrezioni, ha fatto soffrire ancora di più la Principessa, creando ulteriore stress che di certo non giova.

Alle teorie complottiste su Kate Middleton, si aggiungono le malelingue che parlano di crisi coniugale con William. Addirittura la coppia avrebbe pensato, secondo alcuni, anche al divorzio. Spifferi nati da una foto scattata mentre Kate e il marito sono in auto e non si guardano nemmeno.

Difficile, però, pensare che si separino: a nessuno dei due converrebbe e Will sa che ha bisogno della moglie per ottenere il consenso popolare che gli servirà quando diventerà Re e sa pure che un divorzio potrebbe minare ulteriormente la Monarchia britannica.