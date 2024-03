Kate Middleton, ultime notizie: il messaggio per San Patrizio

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton si trova al centro di una tempesta mediatica senza precedenti. La Principessa del Galles non compare in pubblico da molte settimane e il Palazzo non rende pubbliche notizie più approfondite sul suo stato di salute. Le uniche immagini che la ritraggono dopo l’intervento chirurgico addominale che l’ha vista ricoverata nella stessa clinica di Re Carlo sono una foto “rubata” dai paparazzi e una resa pubblica da Kensington Palace che la ritrae con i tre figli, ma che è stata accusata di falsificazione (colpa ammessa dalla stessa Kate). Il giorno di San Patrizio però è da sempre un momento attesissimo dalla Principessa e in questa occasione sembra che le sarà rivolto uno speciale saluto.

Kate Middleton, il messaggio a San Patrizio

Non si placano le teorie complottiste sulle condizioni di salute della Principessa del Galles e ogni giorno che passa si fanno sempre più agghiaccianti. Serve una mossa comunicativa vincente da parte del Palazzo per fugare i timori dei sudditi del Regno. Ora, nel giorno di San Patrizio, che si festeggia il 17 marzo, la Principessa Kate riceverà un onore speciale da parte delle guardie irlandesi durante la parata.

Kate Middleton non sarà presente all’eventi da lei tanto amato. In sua assenza i soldati durante la cerimonia annuale le dedicheranno i loro “tre applausi”, inviandole anche i loro migliori auguri. La Principessa del Galles è diventata colonnello onorario delle guardie irlandesi nel 2022 in seguito alla morte della regina Elisabetta II. Kate è stata assente dai doveri reali da quando è stata sottoposta a un intervento chirurgico a gennaio, e dovrebbe tornare dopo Pasqua una volta completata la guarigione.

Come sta la Principessa: parla il Palazzo

Il ritorno di Kate Middleton ai doveri reali è previsto per Pasqua, tra poco più di due settimane. I sudditi sono preoccupati per le condizioni della Principessa, soprattutto perché sono tante le teorie complottiate che circondano il suo reale stato di salute. Kensington Palace e il Ministero della Difesa intanto sostengono che la principessa Kate si stia riprendendo bene dopo l’intervento chirurgico addominale di gennaio, effettuato presso la London Clinic, nel centro della capitale.

Intanto, nuove indiscrezioni arrivano nuove indiscrezioni sul suo stato di salute hanno rivelato che Kate Middleton si è sottoposta a ileostomia nell’intervento addominale di gennaio. un intervento molto delicato che coinvolge l’intestino e richiede lunghi periodi per la guarigione completa. “La principessa del Galles ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto. La guarigione richiede ben 12 settimane” si legge sulla seguitissima pagina Instagram House in habit, della blogger americana esperta di gossip Jessica Reed Kraus.