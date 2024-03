Kate Middleton dimessa, le condizioni della Principessa del Galles

Fonte: Getty Images Kate Middleton

L’assenza di Kate Middleton dalla scena pubblica del Regno inizia a pesare. La Principessa si sta riprendendo da un intervento chirurgico nella pace dell’Adelaide Cottage, lontana dai riflettori. Il Palazzo tiene il più completo riserbo sul male che l’ha colpita, ma tra social media, televisioni e podcast, sono tante le assurde teorie nate dalla sua “sparizione”. C’è chi dice che abbia donato un rene a Re Carlo. C’è chi dice che sia stata rapita. C’è chi è convinto che abbia subito un intervento di chirurgia plastica. Ora però Kensington Palace ha rilasciato una comunicazione ufficiale. La Principessa del Galles tornerà in pubblico, come già previsto, dopo Pasqua.

“Kate Middleton rapita” e altre assurde teorie

L’assenza di Kate Middleton inizia a pesare sulle sorti del Regno. A risentirne i sudditi, che, senza chiarimenti dal Palazzo sulle condizioni di salute della Principessa, inventano le più incredibili teorie sul perché della sua “scomparsa”. C’è da dire che Kate in questo momento se ne sta tranquilla in famiglia, raccogliendo le forze per tornare in piena salute dopo l’operazione addominale subita alcune settimane fa.

A pesare è soprattutto la mancanza di foto di Kate Middleton dopo l’operazione. Questa ha alimentato le ipotesi più stravaganti sulla sua salute. Così la Principessa sarebbe finita in coma per una complicanza post operatoria oppure sarebbe stata vittima della violenza di William che l’avrebbe picchiata fino a rendersi necessaria un intervento al volto. Altra storia che ha dell’incredibile è quella comparsa su TikTok secondo la quale Kate avrebbe donato un rene a Carlo. Una trovata davvero inconsistente anche dal punto di vista delle tempistiche. Il silenzio forzato intorno non ha fatto altro che alimentare la preoccupazione e con essa la fantasia. Anche perché la Principessa del Galles non si è mai sottratta ai sudditi, nemmeno subito dopo i tre parti, non si è mai lamentata della pressione mediatica né ha mai avuto un momento di cedimento, come invece capitò a Diana.

Ora a circolare è un’altra incredibile teoria: secondo alcuni, che condividono la propria idea su X, Kate sarebbe stata rapita da Re Carlo e dalla famiglia reale. Perché? Questo non viene specificato, ma sembra che l’unica cosa veramente certa è che Kate manca dagli eventi pubblici da moltissimo e non è normale. Gli utenti del social hanno lanciato idee di ogni tipo. Ad esempio che la Principessa un brutto taglio di capelli e preferita non farsi vedere. Oppure si pensa che sia stata al centro di un’operazione di chirurgia plastica. “Se scegliessimo di credere a tutto ciò che hanno detto i reali, non avremmo The Crown“, scrive qualcuno.

William al bivio

Kate Middleton non si vede da Natale, ma in questo periodo su di lei è stato scritto tantissimo. Le domande e le teorie del complotto su Kate, come abbiamo visto, sono fuori controllo. Il Principe e la Principessa, e la loro squadra a Kensington Palace, mantengono la linea espressa a gennaio: lei ha subito un intervento chirurgico addominale e non tornerà agli impegni pubblici fino a dopo Pasqua. Le voci sono state innescate dalla decisione di William di non partecipare ad una cerimonia funebre a Windsor martedì per ragioni personali sconosciute, anche se il palazzo ha ribadito che la Principessa si sta ancora riprendendo bene.

Ma la decisione del Principe e la mancanza di spiegazioni hanno messo in luce quanto sia ad alto rischio la loro strategia di tacere: un vuoto di informazioni viene rapidamente riempito da voci e speculazioni. Le teorie del complotto hanno fatto tendenza sui social media per tutta la settimana, alcune più viziose e inverosimili di altre, e hanno fatto notizia in tutto il mondo. Il vorace appetito di notizie sulla Principessa non è stato aiutato dalla percezione che il re sia molto più aperto riguardo alla sua diagnosi di cancro. Abbiamo visto video di lui con le sue carte “guarisci presto”, mentre camminava verso la chiesa a Sandringham e persino un raro accesso al suo incontro con il primo ministro.

La rabbia di William per l’intrusione percepita nella privacy della sua famiglia è stata chiara quando i fotografi fuori dall’ospedale dove era stata ricoverata Kate sono stati avvertiti che era meglio che se ne andassero. Ma quello che mi è stato chiarito è che William non cambierà la sua posizione sulla privacy della loro famiglia, non importa quanto rumorosa possa diventare la speculazione.