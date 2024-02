“William è violento e ha picchiato Kate Middleton”, l’ipotesi dietro la lunga sparizione

William avrebbe picchiato Kate Middleton con tanta forza e aggressività da rendere necessario un intervento di chirurgia plastica per ricostruirle il volto e questo spiegherebbe i tempi lunghi del ricovero e la totale scomparsa dalle scene della Principessa del Galles. Un’ipotesi agghiacciante che comincia a circolare in Gran Bretagna. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, quello che sappiamo davvero sulla sua malattia

Kate Middleton non si mostra in pubblico da Natale. Il 17 gennaio come un fulmine a ciel sereno Kensington Palace ha annunciato che la Principessa del Galles aveva subito il giorno prima un intervento chirurgico all’addome, che sarebbe rimasta in ospedale per 14 giorni e che la convalescenza sarebbe durata fino a dopo Pasqua. Ma ha subito escluso che si trattasse di un’operazione oncologica.

Siamo a fine febbraio e Kate non è più comparsa. Mentre scarsissime notizie ufficiali sono circolate sulle sue condizioni di salute. Il mistero intorno a Lady Middleton ha fatto crescere i sospetti sulla sua malattia e sulle reali cause che la costringono a stare così a lungo lontana dalle scene. Un comportamento considerato molto anomalo da parte di Kate e in generale da parte di qualunque membro della Famiglia Reale.

Persino, il Principe Filippo si era lasciato fotografare l’ultima volta che è uscito dall’ospedale e un mese dopo sarebbe morto. La Regina Elisabetta ha condiviso la foto del suo incontro con Liz Truss due giorni prima di morire. E adesso Carlo, affetto da un cancro, si mostra ai sudditi per brevi momenti. Invece Kate è letteralmente sparita e la sua casa, l’Adelaide Cottage, è diventato un bunker.

Anche i media britannici, quelli ufficiali, mantengono un basso profilo, non inviano paparazzi o giornalisti ad appostarsi a Windsor o nel Norfolk nel tentativo di rubare uno scatto alla Principessa del Galles. Ma nemmeno sembrano cercare di contattare persone del suo entourage o le famose infermiere filippine, di cui ha parlato William, che l’avrebbero assistita durante il ricovero nella London Clinic. Insomma un silenzio e un mistero che mette i brividi.

Di fronte a tale situazione è inevitabile che crescano apprensione e speculazioni di ogni tipo. I casi sono due, o la situazione è davvero grave oppure c’è dietro una verità imbarazzante che il Palazzo vuole insabbiare.

William, violento e aggressivo con Kate Middleton

Fanno parte del primo caso le rivelazioni di Concha Calleja. La giornalista spagnola aveva infatti dichiarato che Kate era entrata in coma dopo l’intervento a seguito di alcune complicanze post operatorie. Ovviamente il Palazzo non ha mai confermato. Anzi, quello che si è limitato a dire è che la Principessa “sta bene”.

Che pensare dunque? Ecco emergere la seconda ipotesi, quella della verità imbarazzante o sarebbe meglio dire raggelante. Sui social, in particolare su X, circolano voci che William, di natura violento e aggressivo, abbia picchiato Kate in modo così violento da rendere necessario un intervento di ricostruzione facciale.

Moltissimi i commenti indignati nei confronti di queste affermazioni, ma non è la prima volta che il Principe del Galles viene accusato di essere prepotente. Mesi fa era emerso che William si comportava con sua moglie in maniera brutale e che spesso l’aggrediva verbalmente.

Ma il carattere collerico del futuro Re britannico era stato messo in luce anche da Harry. In una delle tante rivelazioni comparse nella sua autobiografia, Spare, il Duca del Sussex ha raccontato anche l’episodio in cui il fratello maggiore lo ha aggredito fisicamente, prendendolo per il bavero e sbattendolo a terra durante un’accesa discussione su Meghan Markle nel 2019.

Pare che anche alcune persone dell’entourage di William abbiano confermato questi scatti d’ira, in particolare nei confronti di Kate. “Kate è stata davvero sotto pressione ultimamente”, ha raccontato l’insider. “Il modo in cui William la tratta è semplicemente orribile, ed è stata davvero dura per lei. È una persona forte, ma anche lei non può resistere per sempre”.

Adesso c’è chi è pronto a scommettere che le aggressioni verbali si siano trasformate in vera e propria violenza fisica e che Kate non si possa mostrare in pubblico perché avrebbe il volto tumefatto a causa di suo marito.

Ovviamente queste sono ipotesi per le quali al momento non si hanno prove e restano del tutto infondate, ma il sospetto ormai c’è.