Kate Middleton, ultime notizie. William sorride alla folla ma la Principessa resta a casa

William sorride alla folla per la prima volta dalla diagnosi di cancro di Kate Middleton che però non partecipa alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera

Fonte: Getty Images Sofia di Edimburgo e William alla cerimonia dell'Ordine della Giarrettiera

L’apparizione di Kate Middleton al Trooping the Colour ha regalato positività e speranza non solo alla Gran Bretagna ma al mondo intero. Così William sorride felice alla folla per la prima volta dalla diagnosi di cancro della moglie e l’occasione è la processione dell’Ordine della Giarrettiera ma alla cerimonia la Principessa del Galles era assente.

Kate Middleton, la sua apparizione pubblica cambia le prospettive

Nel pomeriggio del 17 giugno i membri della Famiglia Reale si sono riuniti un’altra volta, dopo il compleanno pubblico di Re Carlo, in occasione del Garter Day. La cerimonia della Giarrettiera si tiene ogni anno dal 1948 per celebrare il più antico Ordine cavalleresco della Gran Bretagna.

Così Carlo, Camilla, la Principessa Anna, il Principe Edoardo, sua moglie Sofia e naturalmente William hanno partecipato alla cerimonia che si è tenuta al Castello di Windsor, sfilando coi tradizionali mantelli di velluto blu e con i capelli piumati.

All’evento però mancava che Kate Middleton che dopo la storica apparizione al Trooping the Colour si è nuovamente ritirata all’Adelaide Cottage, che per altro all’interno della proprietà di Windsor, per proseguire con tranquillità e lontano dalla pressione mediatica i trattamenti contro il cancro.

Anche se assente alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, la sua presenza al compleanno pubblico di Carlo ha rasserenato gli animi e alleggerito i cuori della Famiglia Reale. L’atmosfera che si respirava al grande evento di Windsor era decisamente più leggera rispetto agli eventi delle scorse settimane. Soprattutto è l’umore di William ad essere totalmente cambiato.

William sorride per la prima volta dalla diagnosi di cancro

Per la prima volta il Principe di Galles appare davvero rilassato, tanto da sorridere spontaneamente alla folla, da chiacchierare amabilmente con gli zii Sofia ed Edoardo di Edimburgo con cui è arrivato in carrozza e salutare con la mano la gente accorsa alla parata. Evidentemente avere al suo fianco la moglie, come se il tumore non esistesse, ha cambiato la sua prospettiva e gli ha dato coraggio. William ha affrontato l’inferno in questi mesi e come è stato detto non era preparato emotivamente ad affrontare una doppia diagnosi di cancro, quella di Kate e quella di suo padre Carlo.

La Principessa al Trooping the Colour ha segnato un punto di svolta nell’affrontare la malattia e William sembra essersene reso conto solo quando finalmente Kate è apparsa con lui sul balcone di Buckingham Palace.

Kate Middleton, quando tornerà in pubblico di nuovo

Per ora, comunque, il Palazzo non ha comunicato altre uscite della Principessa del Galles. Se mai ci saranno, dovranno essere concordate coi medici che la stanno seguendo e soprattutto dovrà essere la stessa Kate a decidere se se la sente ad affrontare un evento pubblico che richiede molta energia. Si spera che la moglie di William faccia la sua comparsa a Wimbledon, anche solo da spettatrice, senza dover adempiere il dovere, in quanto madrina dell’evento, di consegnare la coppa al vincitore.

Dal canto suo, il Principe del Galles prosegue con la sua agenda che in settimana lo vede impegnato in un breve viaggio il 20 giugno in Germania dove sono in corso gli Europei 2024, per supportare l’Inghilterra. Il giorno successivo festeggerà il suo compleanno in forma privata, anche se è probabile che Kate gli organizzerà una festa nel weekend ad Anmer Hall, la loro casa di campagna nel Norfolk.