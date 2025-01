Kate Middleton, compleanno speciale. William si sacrifica e fa quello che odia

Per Kate Middleton è un compleanno speciale, il primo dopo il cancro. William è pronto a tutto per lei, anche di fare quello che più odia

Fonte: IPA Kate Middleton e William

Kate Middleton compie 43 anni, è nata infatti il 9 gennaio 1982. Questo è un compleanno speciale, dato che arriva dopo un anno in cui ha dovuto lottare contro il cancro e non è ancora del tutto finita. La giornata è all’insegna delle coccole e dei festeggiamenti, ovviamente rigorosamente privati.

Kate Middleton, il compleanno speciale

Sul giorno del compleanno di Kate Middleton si sa poco. Di solito, la Principessa del Galles lo festeggia con William e i tre bambini, Archie, Lilibet e Louis. Prima di ammalarsi di cancro, era abituata a riprendere l’agenda di lavoro subito nei giorni immediatamente dopo il 9 gennaio, per questo non l’abbiamo praticamente mai vista nel giorno esatto del suo genetliaco. E senz’altro anche oggi non fa eccezione.

Lo scorso anno la situazione per Kate e famiglia era ben peggiore. Infatti, la Principessa era stata ricoverata subito dopo Natale per un intervento allo stomaco, ufficialmente, programmato. A seguito di questa delicata operazione è stato diagnosticato il cancro che l’ha costretta a sottoporsi per mesi alla chemioterapia preventiva. A fine settembre finalmente ha terminato le cure ed è tornata gradualmente al lavoro, anche se non ancora a pieno regime. E così sarà per i prossimi mesi.

Ma oggi è il suo compleanno e c’è spazio solo per i festeggiamenti. Pare che William stia organizzando per lei un viaggio di coppia, una sorta di seconda luna di miele, per prendersi del tempo loro due e vivere in intimità momenti indimenticabile.

Kate Middleton, William si sacrifica

Ma nel giorno del suo genetliaco è praticamente certo che William sia pronto a sacrificarsi per la sua amata mogliettina, tanto da accettare di fare una cosa che profondamente odia, cucinare. Il Principe detesta stare ai fornelli ed è una frana, ma Kate una volta ha rivelato che è bravissimo a preparare le colazioni. C’è da scommettere che avrà svegliato la sua dolce metà con toast, uova strapazzate e bacon e magari una rosa rossa.

Anche i bambini sono pronti a preparare dolcetti per la mamma e tanti, tantissimi disegni per augurarle buon compleanno.

Kate Middleton, la festa di compleanno ad Anmer Hall

È altamente probabile che la famiglia nel weekend andrà ad Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk dove di solito festeggiano tutti i compleanni. Potrebbero invitare i genitori di Kate, Michael e Carole Middleton, ma anche Pippa e James con le rispettive famiglie e qualche amico. Un piccolo party intimo e informale per condividere del tempo in spensieratezza, dimenticando almeno per qualche ora i gravi problemi di salute che la Principessa ha dovuto affrontare.

Kate Middleton, il regalo di William

Sul regalo di compleanno di William è difficile sbilanciarsi, dato che le ha già regalato una fede con brillanti qualche mese fa. Potrebbe replicare con un altro gioiello, magari con un ciondolo dalla forma simbolica o un paio di orecchini da indossare insieme al nuovo anello. Oppure si limiterà a organizzare la seconda luna di miele in un luogo ovviamente esclusivo e blindatissimo.