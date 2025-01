Fonte: IPA Kate Middleton

È stato un anno difficile, il più duro, per Kate Middleton, ma la Principessa è oggi pronta a ricominciare. Anno nuovo, vita nuova, ancora di più se l’inizio del 2025 corrisponde con una ricorrenza felice come quella del proprio compleanno. Giovedì 9 gennaio sarà il giorno del 43esimo compleanno della Principessa che, solitamente, ha sempre festeggiato in piccolo, ma stavolta il marito William sembra aver intenzione di far le cose in grande.

Kate Middleton, il primo compleanno dopo la malattia

La Principessa Kate Middleton non è un’amante dello sfarzo e, nel corso degli anni, ha sempre scelto di festeggiare il proprio compleanno con piccole festicciole in famiglia. Nel 2020, accolse qualche amico per un tranquillo fine settimana nelle campagne del Norfolk. Nel 2021 celebrò con un tenero tea party organizzato dai piccoli George, Charlotte e Louis. Nel 2022 si concesse qualcosa di pù elegante e posò per tre ritratti scattati dal noto fotografo Paolo Roversi.

Questo in arrivo, però, è un compleanno particolare: è il primo della l’annuncio della guarigione della Principessa dal cancro, il primo dopo un anno in cui Kate è stata costretta a mettere la propria vita in stand by per sottoporsi alle cure necessarie. Si tratta, ha commentato l’esperta di royal Jennie Bond su OK!, “dell’inizio di un nuovo e si spera più felice anno, e della fine di un anno che è stato brutale per l’intera famiglia”.

I grandi piani di William

E sembra che William abbia grandi piani per il compleanno della moglie. Seppur non avvezzo a gesti plateali, il Principe è molto romantico e, secondo gli esperti della famiglia reale, sarebbe intenzionato a trattare la sua amata da vera regina nel suo giorno. Si prospettano colazioni a letto, bagni con olii profumate e candele e, senza dubbio, anche più di un regalo. Seppur nello stile discreto e intimo che da sempre contraddistingue Kate.

Quel che è incerto e se, dopo le controversie legate alla foto diffusa nel giorno della Festa della Mamma, Buckingham Palace sceglierà di diffondere un nuovo ritratto della Principessa in occasione del suo compleanno. È infatti tradizione per gli account social della famiglia reale condividere una foto di compleanno in onore di Kate. Lo scorso anno, Re Carlo e Camilla stupirono tutti condividendo un inedito e splendido scatto della principessa dal giorno dell’incoronazione.

La speranza è che, stavolta, non accada nulla che possa adombrare la gioia di Kate nel suo giorno speciale. Secondo Jennie Bond, “Catherine sarà entusiasta di essere in grado di celebrare il proprio compleanno in buona salute, nonostante sia ancora in fase di recupero”. Più di una volta è infatti accaduto che i parenti d’oltreoceano – più o meno consapevolmente chi lo sa – ne combinassero delle belle proprio durante la settimana del compleanno di Kate. Era l’8 gennaio 2020, il giorno precedente al compleanno, quando Harry e Meghan annunciarono l’intenzione di rinunciare ai propri titoli reali. Ed era il 10 gennaio, a meno di 24 ore dalla festa di Kate, che Harry rilasciò nelle librerie di tutto il mondo la controversa autobiografia Spare.