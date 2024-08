Fonte: IPA Foto di famiglia di Kate Middleton con i suoi figli

La vicenda della foto di Kate Middleton con i suoi figli, ampiamente ritoccata in più punti, era di colpo divenuta di interesse globale. La futura regina consorte è in fase di recupero dopo la diagnosi tumorale ricevuta e ogni sua mossa è ancor di più sotto la lente d’ingrandimento dei tabloid.

Alcuni si erano rifiutati di pubblicare lo scatto, perché risultante evidentemente modificato. Si torna a parlare della vicenda dopo l’uscita della biografia Catherine, principessa del Galles.

L’ammissione di colpa di Kate

Il caso della foto di Kate Middleton ritoccata con Photoshop è ormai noto a tutti. Esistono però dei retroscena che sono stati taciuti fino a questo momento. La moglie di William voleva mostrarsi sana e forte al fianco dei suoi figli e, al tempo stesso, allentare un po’ la presa su di lei da parte dei tabloid.

Tutti erano a caccia di una sua foto, così come di aggiornamenti sul suo stato di salute. Peccato che il gesto abbia avuto il risultato opposto a quello agognato. Le principali agenzie di stampa al mondo hanno etichettato la foto come “manipolata”. Una vicenda risola con un’assunzione di responsabilità da parte della stessa Kate. Ma come si è arrivati a questo punto?

La scelta di William

Dopo aver spiegato al mondo che la foto di Kate era stata manipolata, i tabloid si sono scagliati contro William. Una delle ipotesi più accreditate suggeriva che il futuro Re stesse in qualche modo manipolando la moglie. Del resto parlare della crisi tra i due è uno sport nazionale nel Regno Unito, portato avanti ormai da anni.

Nella biografia pubblicata da Robert Jobson si racconta come sia stato proprio il primogenito di Carlo e Diana a stabilire che la nota offerta come giustificazione fosse firmata unicamente da sua moglie. Il suggerimento giunto dallo staff delle pubbliche relazioni sarebbe stato differente. Si voleva puntare su una dichiarazione ufficiale di Kensington Palace, così da allontanare la pressione dalla principessa in convalescenza.

“Era stato proposto un messaggio che conteneva le parole ‘noi’ e ‘nostro’, ma il principe ha scelto di non rilasciarlo. Dopotutto, era stata Catherine a manipolare la foto e lui non aveva nulla a che farci”.

La foto originale

Dopo il polverone, era stata presa in considerazione l’idea di rilasciare la foto originale. In merito però sarebbe giunto il veto assoluto di William. A Kensington Palace non è stato permesso di far vedere quanto scattato, senza l’effetto Photoshop.

Alla fine Kate avrebbe accettato la decisione del marito. Nonostante i tanti attacchi subiti, non ha rilasciato quella foto, che avrebbe potuto dare a pubblico e stampa ciò che desideravano. Una situazione spiacevole, che ha aggiunto ulteriore tensione a una condizione famigliare già delicata.

Tutto ciò non ha di certo contribuito a migliorare lo stato delle cose ma, come sappiamo, in seguito è stata individuata la giusta via di mezzo per un compromesso con sudditi e tabloid. La principessa si è mostrata in alcune circostanze e sui social si sta dando un’immagine di lento ritorno alla normalità in famiglia.