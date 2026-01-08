Belen Rodriguez, il look casual con cappotto in shearling è super chic

Dopo il Capodanno alle Maldive Belen Rodriguez è già tornata a lavoro: in camerino, tra scintillii e sontuosi abiti da sera, a colpire è stata però la sua tenuta casual di gran tendenza

Il 2026 è appena iniziato, eppure per tutti sembra già essere entrato nel suo vivo: Belen Rodriguez, ad esempio, è immediatamente tornata a lavoro ed in forma più smagliante che mai, per giunta. Da qualche tempo, come sappiamo, ha finalmente ripreso la sua vita in mano dopo gli anni turbolenti che hanno seguito l’ennesima rottura con Stefano De Martino: ora ha una nuova casa a Milano, è reduce da delle meritate vacanze alle Maldive in compagnia degli amici più cari e sta persino per tornare in tv.

Sono già iniziate, infatti, le registrazioni della nuova edizione di Only Fun — Comico Show, programma tv che dallo scorso anno conduce insieme ai PanPers: eccola portarci dietro le quinte sui suoi social, e svelarci qualche dettaglio in merito ai favolosi look con i quali la vedremo calcare il palco, tra scollature e lustrini. A colpire nel segno, però, è stata a gran sorpresa la sua tenuta off duty. Vediamola insieme.

Belen Rodriguez sceglie il cappotto in shearling per l’inverno 2026: il look comfy chic nel dettaglio

A breve partiranno le registrazioni, presso il Teatro Cinema Galleria di Legnano, di Only Fun e Belen Rodriguez non potrebbe essere più pronta di così: è tempo di fitting, e tra i meravigliosi vestiti che la showgirl ha provato insieme al suo team a saltare all’occhio è stato di certo il modello in seta color crema, sinuoso e fasciante, dotato di scollatura vertiginosa e incrocio sotto al seno, che possiamo vedere scorrendo il suo ultimo carosello Instagram.

Tra scintillii di varia entità, sensualissimi corsetti, maxi dress, generose porzioni di vedo-non vedo e completi gioiello, ad attirare l’attenzione è stato comunque il look con cui lei si è presentata negli studi milanesi: il primo selfie allo specchio, infatti, ce la mostra in una tenuta casual degna di nota dove a spiccare è senza dubbio il capospalla.

Parliamo di un sofficissimo cappotto in shearling nero, piuttosto lungo, con la classica pelliccia che caratterizza il modello ton sur ton, indossato sopra a gilet in maglia grigio antracite, pantaloni neri a vita alta, camperos marroni al ginocchio e borsetta e guanti in pelle.

Una mise nel complesso molto semplice, ma di certo completa di ogni più grande tendenza del momento, comoda e anche chic. Non stupisce affatto, dunque, come sia stata proprio questa a colpire in un momento in cui è il comfort assoluto a regnare.

Anche a Feste finite, quelli appena trascorsi sono stati giorni di grande gioia in casa Rodriguez: Veronica Cozzani e Gustavo, genitori di Belen, hanno da poco festeggiato ben quarantadue anni di matrimonio. Un traguardo importante che, quest’anno più che mai, con l’arrivo della piccola Clara Isabel e la pace fatta tra le sorelle, sa di amore e grande armonia.

A commuovere è stato in particolare il post Instagram della donna, con tanto di dedica per il marito e completo di diverse foto inedite probabilmente tratte dal loro album dei ricordi: “42° anniversario! Avevo 20 anni e Gus 23! Semplicemente grazie per la famiglia che sta crescendo!” sono state le dolci parole a corredo.

