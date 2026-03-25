Ad Affari Tuoi la partita di Bernardo che sfiora il colpo grosso. In studio siparietti e tensioni tra Martina Miliddi e Herbert Ballerina, con De Martino che richiama all’ordine

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IPA Martina Miliddi e Stefano De Martino

Nuova puntata di Affari Tuoi su Rai 1 con Stefano De Martino: protagonista della puntata Bernardo, barman della Valle d’Aosta, affiancato dalla moglie Sabina. Ma tra uno spacchettamento e l’altro, c’è spazio anche per un momento di show con Martina Miliddi che, dopo la sua consueta esibizione, finisce per essere bacchettata – insieme al sempre spumeggiante Herbert Ballerina – dal conduttore di Torre Annunziata.

Affari tuoi, quanto ha vinto Bernardo della Valle d’Aosta

Bernardo, detto Bernie, è il protagonista di serata di Affari Tuoi. Accanto a lui la moglie Sabina, scelta come compagna di gioco. L’avvio è positivo: i primi sei tiri scorrono senza scosse e il Dottore propone subito un’offerta da 37mila euro. Una cifra importante, che però il concorrente decide di rifiutare: “Vogliamo ancora giocare”, dice apertamente.

La partita prosegue tra scelte prudenti e momenti di tensione. Anche la proposta di cambio pacco viene respinta, ma poco dopo arriva il colpo più duro: Bernardo elimina il premio massimo da 300mila euro. A seguire, un altro tiro sfortunato fa uscire i 100mila. Il Dottore torna allora all’attacco con un’offerta da 30mila euro, ma il concorrente non si lascia convincere.

A quel punto arriva la svolta: Bernardo accetta il cambio e sceglie il pacco numero 20, spiegando la decisione con un riferimento personale. Quella è infatti la data di nascita del figlio. Una scelta che si rivela fortunata: nel pacco lasciato c’era infatti Gennarino.

Nel finale, tra offerte sempre più basse e nuove rinunce – fino agli 8mila euro proposti – Bernie decide di andare fino in fondo. Rifiuta anche l’ultimo cambio e resta con due possibilità: il pacco Ballerina o 30mila euro. La scelta si rivela vincente. Nel suo pacco ci sono 30mila euro, cifra che chiude una partita combattuta e segnata da decisioni coraggiose.

L’avventura di Bernardo si caratterizza per equilibrio e sangue freddo. Sfuggito il premio più alto, il concorrente mantiene lucidità e porta a casa una vincita significativa, evitando azzardi nel finale. Un percorso costruito con gradualità, meno spettacolare ma sicuramente più solido e consapevole.

Affari Tuoi, De Martino interviene dopo il gesto di Martina

Accanto alla gara, non mancano momenti di spettacolo e qualche tensione. Protagonisti dei siparietti Herbert Ballerina e Martina Miliddi, tra battute e piccoli battibecchi che come sempre animano lo studio.

La performance dell’ex allieva di Amici di Maria De Filippi si fa attendere: il suo pacco resta fino alla fine e solo a pochi minuti dal termine può entrare. “Mi guardo l’esibizione di Martina e penso a come terminare la partita”, dice il Dottore.

Avvolta in un completo di pelle, la 25enne resta sensuale, anche se le sue coreografie iniziano a risultare ripetitive. Dopo l’ultimo passo Martina lancia il suo impermeabile nero, che aveva tolto per mostrare canotta e shorts, in direzione di Herbert, che non esita a lamentarsi. Ne scaturisce un bisticcio tanto che Stefano De Martino è costretto ad intervenire: “Non litigate sempre, dai”.

Un richiamo leggero ma efficace, che ha restituito equilibrio alla puntata, confermando il mix di gioco, intrattenimento e improvvisazione che ormai caratterizza il format.