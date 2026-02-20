Stefano De Martino e Gennarino, Rita Dalla Chiesa torna all’attacco: “Non dà il buon esempio”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino con Gennarino ad Affari Tuoi

L’arrivo di Gennarino, il piccolo Jack Russell che accompagna Stefano De Martino ad Affari Tuoi, è ormai uno dei momenti più attesi del programma di Rai 1. Il tenero cagnolino ha conquistato il pubblico in studio e quello da casa, che ogni sera commenta sui social con affetto e entusiasmo. Non tutti, però, condividono questa scelta. Rita Dalla Chiesa, volto storico della tv e oggi parlamentare di Forza Italia, è tornata a criticare la presenza del quattrozampe nello show, sollevando nuove polemiche sulla sua gestione in quel contesto.

Affari Tuoi, perché Rita Dalla Chiesa ha criticato Stefano De Martino

Sulle pagine del settimanale Nuovo, Rita Dalla Chiesa si è scagliata duramente contro la produzione di Affari Tuoi per la scelta di avere Gennarino ad ogni puntata. “Penso che gli animali in tv non c’entrino nulla. Sono contro chi li ridicolizza: vedere Gennarino con il fiocchetto rosso e in piedi sulle zampine mi dà l’idea del circo“.

“Stefano è bravo e non ha bisogno di una spalla – ha aggiunto – Se proprio vuole un cane nel suo programma dovrebbe lasciarlo libero di fare quello che vuole, come accaduto in altri show”. La Dalla Chiesa ha infatti ricordato che in altri programmi i cagnolini erano liberi di fare quello che volevano.

Come è accaduto a Striscia la notizia, ma anche a Drive In con il cocker Hans Fidanken con Gianfranco D’Angelo o il cagnolino Punto a Pronto, Raffaella? nel salotto della Carrà. Secondo Rita, dunque, De Martino darebbe l’esempio sbagliato:

“Preferirei che tenesse Gennarino al suo fianco e basta. Lui è seguito anche dai più giovani e potrebbe mostrare loro il corretto rapporto che si dovrebbe avere con un animale di affezione”

Come è arrivato il cane Gennarino ad Affari Tuoi

Stefano De Martino potrebbe lasciare libero Gennarino ad Affari Tuoi, come suggerito da Rita Dalla Chiesa, ma difficilmente si sbarazzerà dell’amico a quattrozampe. Anche perché è stato l’ex ballerino a volerlo fortemente in trasmissione, così come è stato lui a chiamare personalmente Martina Miliddi, conosciuta qualche anno fa ad Amici.

“Stefano De Martino è un vulcano di idee e ha pensato all’introduzione di una presenza canina in trasmissione”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni Massimo Perla, l’addestratore di Gennarino, che in realtà si chiama Seven e non è napoletano come molti pensano bensì romano.

“Con Gennarino è stato amore a prima vista da ambo le parti. D’altra parte con le sue zampe corte e con la sua coda perennemente scodinzolante come si fa a non averlo simpatico?”, ha aggiunto. E poi: “Ormai sono diventati amici: sono due scugnizzi napoletani (ride). Seven regge qualsiasi cosa in studio, non gli danno fastidio applausi, rumori e stacchetti. Anzi, si diverte come un pazzo, è un casinaro”.

Tra l’altro per Gennarino/Seven Affari Tuoi non è di certo la prima esperienza nel mondo dello spettacolo: ha recitato nei film Nemiche per la pelle e Natale a Londra-Dio salvi la regina, nella serie Rocco Schiavone e in tanti spot pubblicitari per Balocco, Ikea, Tim, Fonzies, Nike, Poste Italiane. Ha fatto inoltre delle comparsate a Edicola Fiore e Citofonare Rai2.