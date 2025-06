Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi e la Rai per il cane Gennarino

Rita Dalla Chiesa non ci sta: ha tuonato contro la Rai e "Affari Tuoi", dicendo no alla presenza di un cane in un programma che va in onda tutti i giorni

IPA Rita Dalla Chiesa

Il cane Gennarino è diventato uno dei protagonisti di Affari Tuoi: le sue apparizioni, seppur brevi e fugaci, sono tra le più attese dagli spettatori del programma, che vedono nella star a quattro zampe un simpatico “aiutante” di Stefano De Martino. Eppure c’è chi non è d’accordo: Rita Dalla Chiesa ha infatti tuonato contro il programma di Rai1, e ha espresso il suo dissenso sulla presenza del cagnolino in onda tutti i giorni: “È una modalità superata e contraria al benessere animale”.

Rita Dalla Chiesa si scaglia contro la Rai per il cane Gennarino

Gennarino, il cane mascotte che affianca Stefano De Martino in Affari Tuoi, è diventato una vera e propria star del programma: il vero nome del jack russel è Seven e ha partecipato a spot e fiction. Eppure la sua presenza quotidiana nel gioco dei pacchi ha suscitato non poche polemiche: a scagliarsi contro la presenza del cagnolino nella trasmissione di Rai1 è stata Rita Dalla Chiesa, che si è espressa con toni durissimi.

“Desta disappunto assistere all’utilizzo di animali chiaramente addestrati nei programmi del servizio pubblico, come sta accadendo su Rai1 nella trasmissione Affari tuoi. Si tratta di una modalità superata, fra l’altro contraria alla crescente sensibilità culturale sul tema del benessere animale. Questo pur senza parlare, ovviamente, di maltrattamento”, ha dichiarato la vicepresidente dei deputati di Forza Italia e responsabile del Dipartimento benessere animale.

La presenza del cane in tv finisce col lanciare, secondo l’ex conduttrice di Forum, un messaggio molto sbagliato: “In questi mesi stiamo sostenendo con forza tutte le battaglie per il superamento dell’uso degli animali nei circhi e negli spettacoli. Un provvedimento atteso che segnerebbe un passaggio fondamentale: riconoscere l’animale come essere senziente e non come strumento di intrattenimento piegato a logiche esclusivamente economiche e di spettacolo”.

Gennarino, il commento di Rita Dalla Chiesa

Non è la prima volta che un cane partecipa a un programma televisivo e lo stesso Gennarino, che in realtà si chiama Seven, ha lavorato con ruoli tra il piccolo e il grande schermo con il suo addestratore, Massimo Perla. Ha recitato infatti con tantissimi attori celebri, come Marco Giallini in Rocco Schiavone e con Valerio Mastrandrea. Ha inoltre lavorato con Francesco Totti prima di arrivare ad Affari Tuoi accanto a Stefano De Martino.

“Non diciamo che i cagnolini o altri animali non debbano più apparire in televisione”, ha precisato Rita Dalla Chiesa, consapevole del ruolo che possono avere gli animali soprattutto nei programmi tv. “Sono un punto di forza nel gradimento soprattutto dei bambini. Il punto è la dignità. Costringerli a pregare, fare l’inchino o abbaiare a comando è una pratica chiaramente snaturante per loro”, riferendosi alle mosse che il cagnolino metterebbe in atto quotidianamente. “La televisione è un mezzo potente: se può offrire al pubblico la compagnia di un animale in modo naturale e rispettoso, ben venga”. E ha citato, a tal proposito, l’esempio dei cagnolini nello studio di Striscia la notizia: “Si muovono liberamente e alla fine della trasmissione vengono adottati”.

E lancia un monito alla Rai: “Troviamo inaccettabile che proprio la Rai, che in passato ha spesso anticipato i cambiamenti culturali del Paese, si ponga oggi in evidente ritardo. Chiediamo un ripensamento all’azienda e porterò la questione all’attenzione della Commissione parlamentare di vigilanza, affinché il servizio pubblico rifletta sul proprio ruolo e si faccia promotore, come oggi succede fra la maggior parte del pubblico, di una nuova consapevolezza etica nei confronti degli animali”.