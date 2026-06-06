Affari Tuoi, Stefano De Martino spiazza tutti: “Mi piace Elena”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino ad Affari tuoi

Una concorrente fuori dagli schemi, capace di rifiutare offerte importanti e di seguire il proprio istinto fino all’ultimo pacco.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda sabato 6 giugno su Rai 1 ha avuto come protagonista Elena, concorrente marchigiana che ha conquistato il pubblico con una partita coraggiosa e imprevedibile.

A rimanere colpito dal suo atteggiamento è stato anche il padrone di casa Stefano De Martino, che nel corso della serata le ha dedicato parole insolite. E non è mancato un accenno all’estate in arrivo: l’ex ballerino ha citato i prossimi Mondiali di calcio e le sue (meritate) ferie.

Affari Tuoi, una partita tra cambi di pacco e offerte rifiutate

Elena, originaria della provincia di Macerata e impegnata nel settore dell’arredamento di yacht, si è presentata nello studio di Affari Tuoi accompagnata dalla madre con il pacco numero 1.

La sua gara è iniziata subito tra emozioni forti e colpi di scena. Nei primi sei tiri sono usciti sia il pacco da zero euro sia quello contenente 300 mila euro, mentre l’apertura del pacco Gennarino le ha consentito di conquistare il bonus da 7 mila euro.

Di fronte a un tabellone ancora ricco di cifre importanti, il Dottore ha tentato la prima offensiva offrendo 23 mila euro. Elena, però, non ha avuto dubbi e ha scelto di continuare.

La concorrente ha poi accettato un cambio di pacco, abbandonando quello iniziale e proseguendo una partita caratterizzata da continue svolte. A ogni proposta del Dottore, la sua risposta è stata sempre la stessa: andare avanti.

Anche quando sono rimasti premi da 50 mila, 75 mila e 100 mila euro, Elena ha continuato a fidarsi delle proprie sensazioni, trasformando la partita in una delle più movimentate delle ultime settimane.

Le parole di De Martino: “Questa partita ti cambierà”

La sicurezza mostrata dalla concorrente non è passata inosservata agli occhi di Stefano De Martino. Dopo l’ennesimo rifiuto dell’offerta da 23 mila euro, il conduttore ha pronunciato una frase che ha colpito il pubblico: “Sicuramente questa partita stasera cambierà qualcosa in te”.

Parole arrivate mentre Elena continuava a prendere decisioni rischiose senza mostrare particolari rimpianti. Persino nei momenti più complicati, quando alcune aperture hanno ridotto sensibilmente il valore dei pacchi ancora in gioco la concorrente non ha cambiato atteggiamento.

A un certo punto ha scherzato sulla tensione accumulata durante la gara, confessando: “Mi sta prendendo un’ulcera”. Ma neppure quel momento di difficoltà l’ha spinta a fermarsi.

Dopo un altro cambio fortunato, che le ha permesso di lasciare un pacco contenente appena 100 euro, De Martino si è lasciato andare a una confessione spontanea: “Mi piace Elena”.

Un complimento raro nel corso del programma e legato soprattutto alla personalità ma anche sensualità) mostrata dalla concorrente, che ha affrontato ogni scelta senza paura e con grande determinazione.

Quanto ha vinto Elena e l’annuncio sui Mondiali

La fase conclusiva della partita è stata la fotografia perfetta del percorso di Elena. Rimasta con un pacco blu e quello da 15 mila euro, ha deciso di rifiutare anche la Regione Fortunata e di giocarsi tutto fino all’ultimo.

Una scelta che si è rivelata vincente. Grazie a un terzo cambio di pacco, la concorrente è riuscita infatti a conquistare 15 mila euro, ai quali si sono aggiunti i 7 mila euro ottenuti grazie al pacco Gennarino, chiudendo la serata con una vincita complessiva di 22 mila euro.

Prima di salutare il pubblico, Stefano De Martino ha sottolineato ancora una volta l’unicità della partita appena conclusa, definendo Elena una concorrente capace di regalare emozioni e colpi di scena fino all’ultimo minuto.

Durante la partita non è mancato uno sguardo sui prossimi mesi. Il conduttore ha infatti ricordato l’inizio dei Mondiali di calcio 2026, competizione di cui la Rai detiene i diritti televisivi. “Non vedo l’ora, andiamo in ferie e ci godiamo i Mondiali”, ha commentato.

Una frase che conferma anche l’imminente stop estivo di Affari Tuoi. Dopo una stagione trionfale negli ascolti, il programma si prenderà una pausa per lasciare spazio alla programmazione estiva e all’attesissimo appuntamento calcistico.