Affari Tuoi, De Martino si agita: “Non fare il buffone”. Che puntata disastrosa

IPA Stefano De Martino

Ci sono puntate di Affari Tuoi in cui sembra che i concorrenti siano inseguiti dalla nuvoletta di Fantozzi e finisce tutto malissimo. È il caso di Daniela, la concorrente dell’Abruzzo che ha giocato insieme alla sorella Annalisa, provando a portare a casa qualche soldino. Sin da subito si è capito l’andazzo: fuori il pacco dei pacchi, quello da 30o.000 euro. Ma in questo disastroso susseguirsi di sfaceli, Stefano De Martino ha provato a portare un po’ di buonumore con la sua fidata spalla, Herbert Ballerina. Una magra consolazione.

La disastrosa partita di Daniela

Lavora in un’agenzia di marketing e comunicazione, è felicemente sposata con Francesco e ha due splendidi figli, Vittoria e Leonardo. Così si è presentata Daniela da Città Sant’Angelo, in Abruzzo, con in mano il pacco 16. A darle supporto nel gioco Annalisa, sorella che ha definito “la parte più equilibrata della famiglia”.

Tanto diverse ma accomunate da un unico intento: provare a portare a casa un bel gruzzolo. Un auspicio che presto ha lasciato il posto al disincanto. Daniela e la sorella hanno scelto i primi pacchi da eliminare ma, purtroppo, tra questi molti erano rossi: dai 10.000 ai 30.000 euro, fino al pacco più ambito, quello da 300.000 euro.

Preoccupate ma decise a mettersi ancora in gioco, hanno proseguito con grande determinazione, rifiutando le offerte – piuttosto basse, a onor del vero – del Dottore, che in ogni modo ha provato a farle desistere. Niente da fare per Daniela e Annalisa, che hanno visto volare via uno dopo l’altro i 200.000 euro e gli altri pacchi rossi.

Decisiva l’ultima mossa della concorrente. Il Dottore ha proposto un cambio e lei, per la prima volta, ha scelto di abbandonare il suo 16 per prendere il 17 dell’Umbria: “Una responsabilità enorme sulle spalle di un bambino”, ha spiegato essere la scelta del figlio Leonardo.

Una brutta notizia stava per attenderla, perché nel 16 c’erano ben 100.000 euro. L’ultima possibilità di portare a casa una bella cifra è sfumata: “Non lo hai mai cambiato e me lo cambi alla fine – ha commentato De Martino, dispiaciuto -. Siamo riusciti a difenderli fino alla fine e me lo cambi, mannaggia!”.

Giunte alla fine di questa puntata da dimenticare, Daniela e la sorella hanno tentato di indovinare la Regione Fortunata ma, anche qui, niente da fare. A fronte delle loro scelte – Puglia e Trentino Alto-Adige – il nome nella busta era la Campania. Almeno hanno trascorso una serata diversa.

Stefano De Martino si agita con Herbert Ballerina

In questo scenario disastroso, per fortuna ad allietare la concorrente e il pubblico ci ha pensato il conduttore, che ha dovuto fronteggiare un Herbert Ballerina particolarmente lanciato.

Lo abbiamo visto nella sfida dei palleggi, in cui Massimo si è proposto dal pubblico per provare a superare il record di Herbert di 59 ma che alla fine ne ha fatti soltanto 9. Vedendo la sua spalla “deridere” il povero malcapitato, Stefano De Martino si è agitato, “rimproverandolo”: “Non fare il buffone… tu una cosa sola sai fare, i palleggi”.

Altro momento divertente è stato, senza dubbio, quello del balletto di Ballerina che, dopo la consueta coreografia di gruppo sulle note di La testa gira, ha preso la scena per una coreografia Hip Hop. Peccato che il conduttore lo abbia costretto a fare delle giravolte con la schiena per terra, trascinandolo da una gamba: “Sono un peso morto”, ha scherzato.