Teddy Reno, chi è il marito di Rita Pavone

editato in: da

Teddy Reno è il marito di Rita Pavone e l’uomo che da oltre cinquant’anni è accanto alla cantante. Vero nome Ferruccio Merk Ricordi, è originario di Trieste, classe 1926, erede di una famiglia di origini austroungariche.

Il suo nome d’arte – Teddy Reno – nacque durante un tour in Germania, mentre il cantante stava attraversando il celebre fiume che taglia l’Europa centrale in due. Dal 1945 sino al 1947, prese parte all’orchestra inglese Teddy Foster. L’anno successivo entrò in Rai con l’orchestra di Pippo Barzizza e, dopo il successo in radio, divenne una star del cinema e della televisione, recitando in film popolari come Totò, Peppino e… la malafemmina.

Ma è senza dubbio la musica il settore che ha regalato maggiore successo al marito di Rita Pavone, che presto sarà a Sanremo. Fra le sue canzoni più famose di Teddy Reno troviamo Accarezzame, Na voce na chitarra e o’ poco e’ luna, Chella lla e Una piccolissima serenata. L’artista era giovanissimo quando sposò Vania Protti, figlia di celebri produttori cinematografici, che gli regalò il primo figlio, Franco Ricordi. Negli anni Sessanta la coppia si separò e nel 1961 lui incontrò Rita Pavone.

All’epoca lei, di vent’anni più giovane, era un astro nascente nel mondo della musica. Galeotto fu il Festival degli sconosciuti di Ariccia, dove Teddy Reno e Rita Pavone si innamorarono perdutamente. Dalla loro unione, celebrata nel 1968 a Lugano, sono nati due figli: Alessandro Merk Ricordi, giornalista e conduttore di Radio Svizzera Italiana, e Giorgio Merk Ricordi, leader di un gruppo rock svizzero.

“Quando ho incontrato quest’uomo – ha raccontato qualche tempo fa Rita Pavone, parlando del marito – ho capito che era l’uomo della mia vita, che non si può sempre pensare a quello che fai, al successo che hai. Devi anche pensare che domani tutto finirà. Tu chiudi la porta di casa tua e devi aver realizzato qualcosa. Ho pensato: se perdo questo treno perdo la mia vita perché è la persona giusta”.