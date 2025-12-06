È yeti-core: le ballerine di peluches sono la sola cosa che le fashion enthusiast più freddolose intendono indossare nell'inverno 2026. Tutti i sofficissimi modelli da acquistare, quando è tempo di togliere le pantofole

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Dries Van Noten Womenswear Fall/Winter 2025-2026

Perché abbandonare le pantofole, quando si può tranquillamente non farlo? È probabilmente questa la domanda che si è posta chi per prima ha osato indossare le controverse ballerine di pelo che stanno, in questo gelido inverno non ancora ufficialmente iniziato, spopolando. Ebbene, è accaduto di nuovo: ci troviamo davanti all’ennesima evoluzione delle ugly shoes, che stagionalmente si introducono di soppiatto nel panorama calzature vigente per sconvolgere e, molto più spesso di quanto non si pensi, rubare il cuore delle appassionate di moda più libere.

Così, dopo aver riposto con cura sandali in gomma trasparente e Birkenstock, perché sì, anche loro per molti fanno parte di questa difficile categoria, ecco avanzare con passo felpato — da intendere nel senso più letterale possibile — le flat shoes di peluches verso i must-have del momento. Una voga che forse non incontra il gusto di tutti, ma che sicuramente soddisfa il bisogno di calore dei loro poveri piedi. Per questa ragione, ma anche e soprattutto perché di massimalismi di sorta non ne abbiamo mai abbastanza, i marciapiedi delle maggiori capitali della moda si stanno rapidamente punteggiando di eco-fur ad ogni altezza.

Le ballerine teddy che non ti faranno sentire la mancanza delle pantofole nell’inverno 2026: i modelli da avere

Già accettate a fatica da una grossa fetta di fashioniste, le ballerine dell’inverno 2026 ci stanno provando con un nuovo volto: uno davvero mai visto prima, questa volta, ad eccezion fatta per le vaghe immagini di quel grande primate peloso che si suppone viva sulle cime dell’Himalaya, uno morbido, confortevole e, perché no, persino un pelo ironico. E qui “pelo” è citato davvero poco casualmente: stiamo parlando delle cosiddette shearling ballet flats, che promettono di tenere al caldo — e con un certo stile — i nostri arti inferiori.

Grazie a tendenze più o meno passeggere, negli ultimi anni abbiamo infatti imparato che non per forza per apparire belle si debba necessariamente soffrire, come quell’antico detto cita, che comfort e moda possono in fondo andare più d’accordo del previsto.

Capi caldi e corrispettivi cool, dunque, sono spesso uniti nel connubio perfetto in passerella: è esattamente questo ciò che è accaduto adesso con le ballerine teddy le quali, in coda a stivali mountain chic, addirittura décolleté e slippers e mocassini con inserti furry, si stanno lentamente affermando come l’accessorio-coccola con cui elevare i look quotidiani.

Basti pensare che nelle collezioni autunno/inverno 2026 delle grandi maison le abbiamo viste in tutti i colori e in tutte le forme: Gucci, Ferragamo e Miu Miu ne hanno portato in pedana tenere versioni orsacchiotto, panna o marroni, dalla punta squadrata e le rifiniture in pelle, Dries Van Noten e The Attico la diretta alternativa yeti pastello, mentre Jil Sander l’evoluzione in pelliccia lunga color cioccolato.

Chiudevano l’outfit sotto ad una gonna midi in ecopelle, sdrammatizzavano una seriosa camicia abbottonata, spuntavano dall’orlo di immensi cappotti e finanche abiti da sera con il guizzo di stravaganza che serve, intonandosi alle It-bag di stagione. Anch’esse pelose, chiaramente. E, se le più prestigiose maison d’haute couture per prime hanno dato loro una chance, chi siamo noi per non farlo?

Vuoi scoprire ogni giorno nuove offerte Moda & Beauty? Che aspetti, per restare sempre aggiornata iscriviti subito al nostro canale WhatsApp!