I mocassini sono le it-shoes dell’inverno in apertura e questo è già un buon motivo per vincere ogni ritrosia: focus sui modelli da tenere d’occhio

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Prada mocassini platform monolith

Non vi è stagione senza la sua flat shoes. A soffiare alle ballerine il titolo di calzature comode ma stilose quest’inverno ci pensano i mocassini: la famigerata scarpa dal profilo maschile, contro ogni pronostico, occupa attualmente una posizione di rilievo tra le tendenze in vigore per il periodo freddo. L’ennesima, inesorabile conseguenza dell’inversione di rotta del mondo fashion verso forme e volumi convenzionalmente ritenuti mascolini, pronta a sconvolgere finanche l’apparenza della più aggraziata delle mise con la loro impagabile estetica ugly-chic.

I mocassini sono le it-shoes dell’inverno 2024/25: dalle origini alle tendenze di oggi

I loafers – per gli amici più stretti i banali mocassini, in gergo comune e di gran lunga meno glamour – hanno accompagnato tutti noi in svariate fasi della nostra vita, a partire dall’infanzia e dai ricordi a comporla. Confortevoli ed informali per nascita e definizione, privi di lacci e di gran voga tra gli studenti delle università britanniche e americane nei lontani anni Trenta, sono proprio loro l’emblema dello stile preppy nell’immaginario collettivo.

L’epoca in cui questi erano relegati esclusivamente alla sobrietà richiesta dall’uniforme scolastica tipo è però più che archiviata, e da un pezzo: in qualità di calzatura casual d’oltreoceano, i mocassini furono da subito oggetto di significative rivisitazioni sotto le mani di grandi creativi della moda, nonché ben presto visti spessissimo appaiarsi a jeans e giacca.

Il merito, si dice, fu di Aldo Gucci che, giunto negli Stati Uniti, mise istantaneamente gli occhi sull’accessorio e fu colto da improvvisa ispirazione. Cosa successe? Vennero al mondo gli iconici mocassini horsebit, ossia il classico modello ornato di morsetto come simbolo della celebre maison italiana. Inutile dire mettere l’accento sul lieto epilogo della creazione. Ed ecco in un baleno le immortali flat shoes fare il loro ingresso tra i classici del guardaroba maschile, e solo poi di quello femminile.

Il curioso nome con cui l’odierno vocabolario fashion li identifica – loafers – deriva dall’inglese e trova la sua traduzione letterale in “fannullone”. Malgrado ciò possa apparentemente suggerire come si tratti di una scarpa adatta a soli scansafatiche, le sue origini – quelle più antiche – sono ben diverse: i mocassini nacquero infatti come calzature da riposo per i pescatori norvegesi e solo poi finirono per ispirare la tradizione calzaturiera americana e in seguito italiana, la quale fece guadagnare loro in termini di comodità e qualità grazie alla manifattura tipica del made in Italy.

Altra interessante teoria a giustificare l’impiego di tale denominazione colloca il luogo natale del mocassino in Gran Bretagna, e motiva la sua esistenza con la necessità del Duca di Windsor di possedere scarpe comode ma sofisticate al contempo per passeggiare a corte.

Quale sia la reale versione della storia non ci è dato saperlo, ma forse potremmo accontentarci del prendere atto del loro ruolo di it-shoes all’interno delle tendenze dell’inverno 2024/25, almeno per il momento.

Mocassini donna: quali modelli scegliere quest’inverno

Nel panorama moda che ci circonda i mocassini costituiscano l’alternativa perfetta a sneakers e stivali. Componenti essenziali del guardaroba capsula, questi si abbinano con estrema ed inattesa facilità a molteplici mood: se non è raro vederli in inverno accostati a jeans e pantaloni di tendenza di turno, danno il meglio di sé in look dal sapore bon ton in coppia fissa a gonne e calzini, specie se accompagnati da cardigan e maxi blazer.

I modelli attualmente sulla cresta dell’onda mostrano una suola classica oppure più scultorea, la cosiddetta chunky, mentre il colpo di scena lo si sta avendo con l’avvento di varianti dotate di tacco.

Sebbene un tempo i mocassini fossero concepiti alla stregua della calzatura elegante per eccellenza, non vi è oggi (e recentemente, soprattutto) abbigliamento street style che non li veda protagonisti. In compagnia del giusto capospalla, poi, è persino possibile affidare loro l’arduo compito di reggere il più difficile degli outfit business-casual.

Le più celebri maison, ovviamente, ci hanno messo il loro zampino rivisitando il modello tradizionale in favore di nuove, originali variazioni. Accessoriati di vistoso platform oppure di suole minimali, arricchiti di borchie, strass, fibbie metalliche o vivacizzati da tonalità inaspettate, i mocassini di stagione promettono di irretire ogni fashion addicted all’ascolto. Sì, persino il più scettico.

Mocassini neri: il classico intramontabile

Da dove iniziare? Dal più classico, è ovvio. Chi è tuttora sprovvisto di un paio di loafers all’interno della propria collezione di scarpe – ma intende assolutamente rimediare – dovrebbe considerare l’idea di puntare sulla tradizione e procurarsi prima di subito un paio di mocassini neri: in pelle o meno, possibilmente con suola flat e linea affusolata.

Chi, invece, li ha già ad occupare il loro posto d’onore può puntare sulla più nuova variante “a pantofola” oppure sulle accattivanti alternative in vernice nera, dalla texture ultra glossata. Il libero arbitrio rimane, i diktat della moda, però, comandano che s’indossano rigorosamente con calzini a contrasto, bianchi, grigi o – attenti bene – rossi.

Mocassini marroni: l’alternativa casual

Non solo nero: i mocassini più cool avvistati per le strade esplorano le calde tonalità del periodo, dal color whisky al caffè. Sebbene non siano gli unici e soli antagonisti degli intramontabili neri, li superano decisamente per originalità nell’autunno inverno 2024/2025, se non altro come alternativa casual.

Il camoscio è tra i prediletti del momento, ma la gradazione di marrone più in voga è sicuramente il cioccolato. Affermativo, proprio a ricordare l’iconico modello lanciato da Prada. Con suola in gomma (come Tod’s) oppure in versione flat (come Tommy Hilfiger) poco importa, l’importante è che siano marroni.

Mocassini rossi e bordeaux: quali scegli?

Da sempre nuances assoluta per chi ama catturare l’attenzione, il rosso, dalle tendenze colori della stagione in corso, finisce dritto dritto sui mocassini regalando loro una supplementare verve. Ed ecco il mocassino rosso accendere persino la più spenta delle giornate d’inverno, pronto ad arricchire addirittura il più noioso e basico degli ensemble anti-freddo.

Il tocco da incorreggibile fashionista? Coordinare scarpe e borsa, ed affidare al duo scarlatto il compito di elevare in men che non si dica umore e abbigliamento. Gli accostamenti da prediligere ora sono con il grigio antracite, ma anche con il cammello. E, se il rosso fa troppo Natale, ecco spuntare i mocassini bordeaux e ciliegia fra i trend ancora da esplorare.

I mocassini bianchi sostituiranno presto le sneakers

Voglia di una valida alternativa al candore, sempre vincente, delle sneakers? Un raffinato suggerimento in merito potrebbe essere quello di preferire loro degli stilosissimi mocassini bianchi. Perché no, il bianco non è riservato esclusivamente alla stagione calda, tutto il contrario.

I più gettonati, tra quelli già avvistati per le strade, mostrano una suola ultra flat, come espressione massima d’eleganza in chiave quiet luxury, oppure nera e vistosa a contrasto.

Mocassini flat, il maschile che si fa ultrafemminile

Tradizionalisti, a raccolta: a scanso d’ogni stravaganza, quest’inverno tornano i mocassini nella loro declinazione più classica. Trattasi di scarpe basse – proprio come origine vuole – dotate di una suola estremamente sottile, con tomaia ornata di cuciture in primo piano.

Questi, c’è da specificarlo, sono gli attuali veri eredi delle ballerine, solo momentaneamente messe da parte in attesa di più indulgenti temperature. Interessantissima, inoltre, è la variante a punta riportata recentemente alla luce da Saint Laurent.

Mocassini track: sono loro i più stilosi

Per ogni pezzo sempiterno, ecco il suo corrispettivo arricchito da nuova modernità: i mocassini da donna con platform non sono solo una scelta di stile, ma hanno dalla loro anche svariati vantaggi pratici utili ad affrontare con efficacia le giornate invernali. La loro spessa suola in gomma assicura una presa migliore quando l’asfalto è scivoloso, ed offre inoltre isolamento dal gelo.

Colpevole della loro popolarità è sicuramente Prada, con la versione cult dei desideratissimi Monolith in pelle spazzolata, suola chunky ed immancabile placca a triangolo con logo sul dorso, ma sul mercato non mancano alternative economiche che possano eguagliarli in termini di funzionalità e risultato. Come smorzarne l’importante impatto? Con dei gambaletti, preferibilmente bianchi.

Mocassini bicolor: la scelta contemporanea

La noia può fare una gran paura, e questa è una verità indiscutibile. Ecco perché, in alternativa ai canonici mocassini a tinta unita, quest’anno le tendenze comandano come si possa sceglierne una versione alternativa, dall’intenso spirito pop. Visualizza questo post su Instagram Se si erano scorti i loafers bianchi e neri fare timidamente capolino già lo scorso anno, i tempi sono ora maturi per la loro rivincita. Durante l’inverno in corso i mocassini bicolor saranno in eccellenza sinonimo di personalità e stile, con l’eterna linea del modello ora rivoluzionata attraverso la potenza del colore.

Mocassini penny loafer, per i veri tradizionalisti

Impossibile non chiudere una tanto accurata selezione con loro: il nome completo a renderli riconoscibili è penny-slot loafers. Parliamo ovviamente degli storici mocassini emblema dell’estetica preppy anni Cinquanta, simbolo dell’era del boom economico americano.