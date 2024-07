Stile preppy: come crearlo in modo facile

Ecco tante idee di look a cui ispirarti per creare uno style preppy chic e personale!

Fonte: Getty Images Idee di look per un stile preppy

Lo stile preppy è super gettonato, sia in passerella che nello street style. Celebrities e influencer lo hanno adottato come everyday look proprio perché è facile e sbarazzino e ricrearlo è davvero facile e veloce. Ecco una piccola guida su come realizzare il vostro look preppy!

Cos’è lo stile preppy

Lo stile preppy si ispira alle divise dei college americani degli anni ’50, in particolare quelli della Ivy League, che erano quelle frequentate dai rampolli di buona famiglia. Oggi, partendo da quella base, lo stile preppy si è arricchito di colori e tagli moderni e contemporanei, rivisitando queste divise storiche in chiave più adatta ai giovani di oggi.

Cosa indossare per ottenere un look preppy: i capi da avere

Il maglione scollato a V

Ci sono dei brand che hanno lo stile preppy nel DNA e uno di questi è senza dubbio Ralph Lauren: uno dei suoi capi più preppy è il maglione scollato a V, con o senza maniche, a trecce e con lo scollo impreziosito da un doppio profilo a contrasto. Vi basta un capo così e l’effetto preppy è assicurato!

La cravatta

Da indossare con la camicia a righe dal sapore maschile e il blazer in tinta unita, esattamente come ha fatto Zendaya a Wimblendon 2024: la cravatta è uno degli accessori in assoluto più preppy, adatto davvero a tutte, perché facilissimo e super democratico!

La gonna a pieghe

La gonna a pieghe, in particolare quella ampiamente corta sopra il ginocchio e in tinta unita, è un capo super preppy. Per abbinarlo in modo fresco e moderno, portatela insieme ad una felpa, magari con la stampa o il ricamo in stile college, e con scarpe come le Nike Air Jordan, in colori super pop. In alternativa, se volete un look più classico, andrà benissimo una camicia abbinata ad un maglione scollato a V con le trecce.

La polo

Perfetta sui campi di tennis blasonati come Wimbledon, così come su quelli delle università più prestigiose, la polo in piquet è un altro grande classico dello stile preppy. Potete rivederla nel fit o nel taglio e anche nel colore, scegliendola in tinta unita o a righe orizzontali. Il mio suggerimento è quello di evitare altre fantasie e di portarla con capi in una sola sfumatura, per evitare di creare confusione nell’insieme.

La t-shirt stampata

Nasce con il nome del college di appartenenza e si modifica con quello dei brand più preppy, come Tommy Hilfiger: da portare in chiave super sbarazzina, con jeans e sneakers chiare.

Il blazer

Il blazer è un capo molto versatile da avere nell’armadio e che si adatta bene a tanti contesti diversi, da quello più casual al più business. Anche per creare un look preppy è decisamente adatto, soprattutto se portato con una camicia e una gonna magari a pieghe, look da completare con scarpe basse, come stringate e mocassini, magari con un calzettino alla caviglia, soprattuto se caviglie e polpacci sono il vostro forte.

Le stringate

La stringata maschile, sia in versione derby che oxford, è un altro accessorio che aggiunge immediatamente il tocco preppy all’insieme. Il colore più semplice è il classico nero, ma potete optare anche per un bordeaux o un color cognac. Se non vi piace l’idea della scarpa allacciata, il mocassino andrà benissimo ugualmente, però senza morsetto, colo con la classica mascherina davanti, quello che veniva chiamato, una volta, penny loafer, proprio perché i ragazzi inglesi ci incastravano dentro una monetina da un penny.

Il blouson

Il classico giaccone sportivo, rivisitato in mille modi diversi, originariamente con le iniziali dei college, è un altro capo che fa immediatamente preppy style. Da portare con jeans e camicia, con una t-shirt super basic, ma anche con il maglione con le trecce scollato a V che abbiamo visto sopra.