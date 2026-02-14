Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Martina Miliddi, look speciale per San Valentino ad Affari Tuoi

La puntata di San Valentino di Affari Tuoi vede come protagonista due Andrea (lei si fa chiamare Andy e lui Dona). Si tratta di una coppia del Trentino, che vive a Bolzano e ha da sette mesi festeggiato l’arrivo di una bambina: Isabel.

Si sono messi in gioco in un momento delicato, nella speranza di supportare in maniera straordinaria la propria neo famiglia. Caso vuole siano stati scelti proprio per la puntata dopo lo speciale con matrimonio celebrato. Anche loro infatti stanno per convolare a nozze. A settembre ci sarà il grande giorno e i due sono sembrati decisamente uniti.

Puntata con brivido finale

Non è stato un percorso facile, quello di Andrea e Andrea. Nulla da fare per Gennarino nei primi tre pacchi, dunque mancato l’appuntamento con i 6mila euro di bonus. I due hanno poi avuto il coraggio di rifiutare l’offerta quasi fissa del Dottore, ripetuta più volte.

Diversi assegni da 25mila euro tritati e poi uno da 20mila. Andrea si è però tenuta stretta il suo pacco numero 10 e, con Isabel nello sguardo, ha proseguito dritto per la sua strada. Al suo fianco grande convinzione anche del compagno, che le dice: “Sono certo che qui ci sono soldi o il pacco nero”.

E allora rifiutati anche 10mila euro e corsa verso il gran finale, tra calcoli e numerologia:

“Il 20 è un numero importante, perché è il giorno della nascita di nostra figlia Isabel. Il 14 invece mi ricorda che dovevamo sposarci l’anno scorso. Nel 2024 lui mi ha fatto la proposta a Londra. Siamo tornati, abbiamo prenotato la location e dopo due settimane abbiamo scoperto che ero incinta. Abbiamo così rinviato tutto. E il 14 è proprio il giorno del nostro anniversario”.

Al termine di tutti questi discorsi, però, non c’è nessun cambio. In quel pacco numero 20 il regalo della loro Isabel c’è, perché si tratta di un pacco nero, il che vuol dire che nel loro 10 ci sono ben 50mila euro. Grande festa, certo, ma con brivido finale. Quanto si nasconde nel pacco nero? Lentamente De Martino lo svela, scoprendo che è un rosso e svelando ben 4 zeri. Per fortuna, però, la somma è nettamente inferiore: 10mila euro.

Il balletto di Martina

Uno dei nuovi momenti fissi di Affari Tuoi è ormai da un po’ il balletto di Martina. Una new entry presente da quando Herbert Ballerina ha abbandonato per qualche giorno il game show, senza dare spiegazioni.

Nella puntata di San Valentino ha saputo stupire per il suo look audace, che ammalia pur senza svelare. Un cambio di rotta rispetto alle precedenti puntate, per un outfit quasi da videoclip. Anche Stefano De Martino ne è stupito, e infatti si lascia andare a un verso nel momento in cui Martina entra in studio.

La giovane ballerina raggiunge dapprima Herbert, appoggiandosi al banco e “provocandolo” seguendo la coreografia. Conclude poi il tutto al tavolo dei concorrenti, sul quale si distende di schiena.

Il tutto con un’estetica che è un po’ un “back to school” rivisitato. Oggi si direbbe stile “preppy-chic”. Dal contrasto bianco e nero, nello specifico con una camicia bianca con volant e gonna scura a tubino con profondo spacco sul retro, agli accessori iconici. Nello specifico parliamo di un fiocco nero al collo e occhiali da vista dalla montatura decisa. Un insieme che richiama un po’ l’archetipo della “maestrina”, con chignon basso e molto raito (“slicked back”). Una scelta decisamente apprezzata dai fan sui social.