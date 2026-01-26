Un amore tenuto privato e salvaguardato dal gossip: ecco chi è Lucia di Franco e cosa sappiamo dell'amore con Herbert Ballerina

IPA Chi è Lucia di Franco? Il grande amore di Herbert Ballerina

Senza dubbio, la presenza fissa nello studio di Affari Tuoi ha mutato la carriera di Herbert Ballerina. Il grado di riconoscibilità da parte del pubblico di massa è aumentato notevolmente. Qualcosa di già visto con Stasera tutto è possibile.

Una coppia vincente, quella con Stefano De Martino, che ha ormai affiancato in ben tre programmi. Nonostante la sua grande presenza a schermo, però, le informazioni sulla sua vita privata restano limitate. Proviamo dunque a colmare un vuoto, parlando un po’ della sua compagna Lucia di Franco. Ecco cosa sappiamo sul suo conto.

Chi è Lucia di Franco

Lucia di Franco è nata ad Agrigento ma ha ben presto lasciato la sua Sicilia per inseguire il sogno di diventare un’attrice. Ha vissuto a Milano a lungo, dove si è formata, diplomandosi presso l’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi.

Uscita da una delle scuole più prestigiose d’Italia per chi intende perseguire questa carriera, ha debuttato nel 2011 a teatro in Sei personaggi in cerca d’autore. Una lunga gavetta, la sua, alternando palcoscenico, cinema e televisione.

Decisamente importanti per lei i progetti firmati da Maccio Capatonda, come il film Omicidio all’italiana e la serie Mario. Produzioni cult che le hanno permesso di condividere il set anche con Herbert Ballerina. Un incontro professionale che ha fatto scattare una scintilla sentimentale. I due, però, non vivono questo rapporto sotto i riflettori. Per quanto lui sia particolarmente esposto, Lucia ha preferito mantenere un profilo basso, facendo parlare di sé per i propri lavori e non per la sfera privata.

L’amore con Herbert Ballerina

Tutelare la propria relazione dagli interessi del gossip è una priorità per entrambi. Basti pensare che fu Stefano De Martino a spingere il collega a lanciare un messaggio romantico alla sua compagna dinanzi alle telecamere di Affari Tuoi.

Lucia di Franco e Luigi Luciano (nome registrato all’anagrafe di Herbert Ballerina) sono fianco a fianco ormai da molti anni. Nonostante ciò, però, poche foto condivise sui social, nessuna apparizione ben studiata sui red carpet e così via. Si dice, di fatto, che le coppie che pubblicano meno contenuti di sé siano quelle più felici. Seguendo questa logica, il loro dev’essere un amore da favola.

Di certo vivono una quotidianità complessa, questo possiamo dirlo con facilità. Sono infatti spesso in movimento, con lei che si muove tra Milano, Roma e i vari set cinematografici. Non ha mai perso inoltre il proprio legame con la Sicilia e la sua Agrigento, il che la spinge a tornare appena possibile.

Numerosi gli impegni professionali anche per il suo compagno ma, di fatto, quando c’è l’amore ogni sacrificio diventa molto meno pesante. In un modo fatto di storie, reel, lustrini e finzioni, il loro è un esempio alternativo e sano di vivere l’amore (quasi) sotto i riflettori.