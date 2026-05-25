Affari Tuoi, Stefano De Martino e la verità su come ha conosciuto Herbert Ballerina

IPA Stefano De Martino e Herbert Ballerina

Sono la coppia più affiatata della televisione italiana. E no, non parliamo di Al Bano e Romina (da tempo ai ferri corti), si tratta di Stefano De Martino e Herbert Ballerina. I due conduttori di Affari Tuoi, assieme anche a Stasera tutto è possibile e, chissà, magari presto anche al Festival di Sanremo, sono sempre più complici e in sintonia. E nella puntata di lunedì 25 maggio De Martino svela il modo in cui i due si sono conosciuti, lasciando tutti di stucco.

Stefano De Martino e Herbert Ballerina, l’incontro sul web

Protagonista della puntata di questo ultimo lunedì di maggio di Affari Tuoi è Chiara, bellezza mora in arrivo dalla Liguria. Chiara è nata e vive a Genova, dove lavora nel settore della riscossione fiscale. Mentre i suoi bimbi fanno il tifo da casa, al suo fianco c’è il grande amore che, con un pizzico di imbarazzo, la concorrente rivela di avere conosciuto su un’app di incontri. E non c’è nulla di cui vergorgnarsi, ormai la metà delle coppie nasce da uno swipe. È successo anche a una coppia di famosissimi.

“Anche io e Herbert Ballerina ci siamo conosciuti sul web” risponde Stefano De Martino, lasciando il pubblico di stucco e provocando l’imbarazzo del compagno. “Sì, ma non lo dire” si schermisce Herbert. Ma De Martino, che ultimamente è in vena di battute birbantelle, non lo ferma più nessuno: “C’era scritto Ballerina e mi ha conquistato. Pensavo avessimo già qualcosa in comune”. D’altronde, già in passato, De Martino aveva rivelato che “Herbert sarebbe la mia donna ideale”.

No, non è vero che i due si sono conosciuti su Tinder, ma è assolutamente reale l’affetto che intercorre tra i due volti di Affari Tuoi (e STEP). Il legame tra loro va al di là del professionale, “siamo grandi amici e ci frequentiamo anche lontano dalle telecamere” ha raccontato Herbert Ballerina, all’anagrafe Luigi Luciano in un’intervista a DiPiù. Il comico molisano nutre nei confronti del collega e amico una profonda gratitudine: “Non smetterò mai di ringraziarlo, perché continua a credere in me. Mi ha fatto diventare famosissimo”.

Chiara conquista il dottore e vince ad Affari Tuoi

Ma torniamo a Chiara, che dopo 15 puntate dietro il bancone, ha avuto oggi l’occasione di sfidare la sorte. La pacchista del 25 maggio, in arrivo da Genova, ha conquistato fin da subito la simpatia del pubblico in studio e a casa (sui social i complimenti si sprecano). Discreta, sincera ed emozionata è riuscita a destare persino l’empatia del sempre gelido dottore che, dall’altro lato della cornetta, le ha più volte offerto la possibilità di una ricca buonuscita.

Cambi e decine di migliaia di euro le sono stati offerti, ma Chiara ha sempre rifiutato tutto. Lo ha fatto per i suoi bambini che, la sera prima le hanno consigliato di “giocare” e “divertirsi”. E lei gioca, e si diverte, in una partita che, seppur senza splendori, non manca di colpi di scena. All’ultimo round restano due cifre agli antipodi: 1€ da una parte 2o.000€ dall’altra. Il dottore le offre l’ennesimo cambio, ma lei rifiuta e fa bene, perché nel suo pacco ci sono i 20.000.