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IPA Stefano De Martino

Ad Affari Tuoi regna il caos. Ed è proprio questo che piace agli spettatori. La trasmissione dura meno di un’ora, ma in quei circa 60 minuti succede di tutto: tra balletti, gesti scaramantici, esibizioni canine e improvvisazioni canore. Quella di lunedì 20 aprile 2026 è stata, senza dubbio, una delle puntate più folli di questa stagione, al punto che Stefano De Martino è costretto a cedere il proprio ruolo da conduttore.

Stefano De Martino scalzato da Herbert Ballerina

Herbert Ballerina è uno degli acquisti di maggior successo di questa nuova edizione di Affari Tuoi. Stefano De Martino lo ha voluto al proprio fianco per la sua strampalata ironia e la capacità di riuscire a strappare un sorriso anche durante le situazioni più difficili. De Martino lo ha scelto come spalla, e probabilmente non si aspettava che, un giorno, Herbert gli avrebbe rubato il posto.

È stato proprio ciò che è successo questa sera. A chiedere la sostituzione è il pacchista protagonista della serata, il capelluto Simone. “Voglio uno switch di conduzione”: è la sua richiesta diretta. E Simone viene accontentato. De Martino si dirige quieto al bancone e Herbert prende il suo posto al centro dello studio, accompagnato dal tenero Gennarino, che finisce per azzannargli la mano tra le risate cattivelle del pubblico in sala e anche di quello a casa, così come testimoniato dagli entusiasti commenti social.

Il nuovo strano concorrente di Affari Tuoi

Ad attirare l’attenzione in questa assurda serata è anche il nuovo concorrente che si aggiunge alla schiera dei pacchisti in attesa. Arriva dalla Liguria e fa l’idrografo, ovvero studia la conformazione di fiumi, mari e laghi. Lavoro insolito, ma ancora più insolito è il nome del nuovo concorrente, anzi i suoi tre nomi. Il giocatore ligure si chiama Valiant Omar Cateto.

E non è finita qui. I nomi strani sono comuni in famiglia. La sorella di Cateto è registrata all’anagrafe come Dafne Georgia Ipotenusa. Mentre il figlio di Cateto si chiama David Achille Pitagora. “Così abbiam chiuso il triangolo” spiega lui e già non vediamo l’ora che arrivi il suo turno di giocare.

Simone è sfortunato e non rischia

In attesa di Cateto, stasera abbiamo visto giocare Simone da Brusson, in provincia di Aosta. Uomo di montagna, in inverno è soccorritore sulla pista da sci, d’estate guida di trekking in mountain bike. Appassionato di natura e con una predilizione per i volatili, gestisce assieme alla moglie una ditta di produzione di casette per uccellini. Ed è proprio la moglie Valentina ad accompagnarlo nel corso della gara. “Abbiamo fatto il provino entrambi, ma hanno scelto lui” svela lei, raccontando della vita all’interno di un campeggio, di cui è custode.

La simpatica coppia gioca affiatata e unita, ma la fortuna non è dalla loro. Al round finale arrivano con 20.000 euro da una parte e 200 dall’altra. Il dottore offre, in una sorta di premio di consolazione, 10.000 euro e alla fine Simone accetta. “Mi spiacerebbe non poter offrire neppure da bere a tutti i miei compagni prima di andar via” dice. E, nonostante la sfortuna, di certo avrà modo di consolarsi con un bel brindisi in compagnia. E di dimenticare che, nel suo pacco, di euro ce n’erano 20.000.