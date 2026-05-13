Affari Tuoi, conduce la puntata Herbert Ballerina. Stefano De Martino: “Ormai è tradizione”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Nuova puntata per il game show più amato di Rai 1, Affari Tuoi, che torna anche mercoledì 13 maggio condotto come sempre da Stefano De Martino. Una serata che, per una volta, non prevede la consueta sfida televisiva con la controparte Mediaset, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ma che conferma quella che ormai è una tradizione settimanale: lo scambio di conduzione. A prendere il posto dell’ex ballerino arriva Herbert Ballerina, chiamato a gestire in parte il gioco di Federica, la concorrente dalla Calabria.

Herbert Ballerina e le targhe alterne

Su Rai 1, in questa nuova puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha accolto Federica da Montepaone (Calabria) pronta a giocare con il pacco numero 20. La serata, però, non è stata solo una corsa pazza tra offerte, cambi e premi pesanti. A prendersi la scena, almeno per qualche minuto, è stato anche Herbert Ballerina, ormai presenza affezionata del programma e protagonista di uno dei momenti più divertenti della puntata.

Il comico molisano è un fiume in piena e appena entrato in studio la butta subito sulla risata con la prima di molte battute. Mimetizzato tra i concorrenti, infatti, si presenta e dice: “Sono Herbert Ballerina dal Molise, abito al piano di sotto del tenente Colombo. Quindi si può dire a tutti gli effetti che sono un sottotenente”.

Poi da spalla si trasforma ben presto in conduttore, prendendo simbolicamente il comando della puntata e trasformando, per qualche istante, lo studio in un gioco nel gioco. De Martino lo provoca e gli ricorda che “ormai è la tradizione del mercoledì”, ma poi si trova in difficoltà nel presentare l’invenzione tecnologica della settimana: una targa che bypassa il problema delle targhe alterne con un numero semovibile.

Affari Tuoi, cosa è successo in puntata

La protagonista della serata è stata Federica, 34 anni, calabrese e assistente in uno studio notarile. Accanto a lei il marito Francesco, originario di Soverato: insieme da quattordici anni, sposati da quattro anni e mezzo e genitori di una bambina. Una coppia molto unita, che ha portato in studio un racconto personale tenero, compresa la proposta di matrimonio arrivata a teatro.

La partita è partita con il piede giusto. Federica ha infatti trovato subito Gennarino, conquistando così 6mila euro extra sicuri, e nei primi tiri la situazione sembrava piuttosto promettente. Poi, però, il tabellone ha iniziato a farsi meno gentile. Sono usciti via via premi importanti, compresi quelli da 200mila, 300mila e 100mila euro, rendendo il percorso sempre più complicato.

Il Dottore ha provato a inserirsi con una prima offerta da 27mila euro, rifiutata senza troppi tentennamenti dalla concorrente e dal marito. Più avanti, quando la partita si è fatta decisamente più rischiosa, è arrivata anche una proposta da 5mila euro, ma Federica ha scelto ancora una volta di continuare. Una decisione coraggiosa? Forse sì. O forse semplicemente la voglia di non chiudere una serata così intensa con il rimpianto di non averci provato fino in fondo.

Ribaltone: quanto ha vinto Federica

Il momento più delicato è arrivato nel finale, quando in gioco restavano due pacchi blu e un solo pacco rosso da 30mila euro. Il Dottore ha proposto il cambio e Federica, dopo aver difeso a lungo il suo numero 20, ha deciso di lasciarlo per prendere il pacco numero 8.

La scelta, almeno all’inizio, è sembrata una beffa: nel pacco lasciato c’erano proprio i 30mila euro, mentre nel nuovo pacco c’era appena 1 euro. Ma la Regione Fortunata ha riscritto il finale: per lei sono arrivati 100mila euro, a cui si sommano i 6mila euro conquistati con Gennarino, per un totale di 106mila euro.