Chi è Marta Filippi, la doppiatrice di Stasera tutto è possibile

Ci sono voci che entrano nelle nostre vite senza che ce ne accorgiamo, quelle che ci avvicinano a personaggi e attori di film e serie tv. Tra queste c’è quella dell’attrice e doppiatrice Marta Filippi, giovanissima ma con un curriculum ricchissimo nel mondo dello spettacolo tra cinema, televisione e teatro. Ospite della prima puntata del 2022 di Stasera tutto è possibile, il game show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino, scopriamo qualcosa di più su di lei.

Marta Filippi, amatissima voce di Netflix

Classe 1993, Marta Filippi è nata a Roma una delle doppiatrici italiane più amate. Molto riservata per quanto concerne la vita privata, la bella (e brava) Marta ha sempre preferito mettere al primo posto la carriera, che vanta già tanti successi nel mondo dello spettacolo. Ha lavorato al cinema, in teatro e in ultimo anche per Netflix, dove ha prestato la sua voce a tantissimi personaggi femminili amati dagli appassionati di film e serie tv.

Il suo doppiaggio più iconico è sicuramente quello di Sabrina Spellman nella serie Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina, remake in salsa dark di Sabrina, vita da Strega che è diventata un vero e proprio cult a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila. Ma ritroviamo la sua voce in tante altre serie tv proposte dalla piattaforma digitale come Sex Education, Velvet Collection, Unorthodox, Bad Blood ed El Chapo.

Il lavoro di Marta Filippi come doppiatrice spazia tra lungometraggi e film d’animazione come Pieces of a woman, Centaurworld e Agenzia segreta controllo magia (sempre su Netflix) e la serie animata What if…? prodotta dalla Disney, incentrata sull’universo dei supereroi Marvel.

Marta Filippi ospite di Stasera tutto è possibile

Quello del doppiaggio è un mondo popolato da personalità uniche, che spaziano da un genere all’altro con incredibile abilità e talento. E Marta Filippi ne è un gran bell’esempio, lei che non ha soltanto prestato la sua voce ai personaggi di film e serie tv, ma si è anche messa in gioco in teatro e sul piccolo schermo.

L’abbiamo vista nella prima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile, il divertentissimo game show di Rai 2 condotto da Stefano De Martino e che intrattiene il pubblico riscuotendo un grande successo. Ma non è la prima volta che la Filippi lavora con il conduttore ed ex ballerino di Amici: li avevamo già visti l’uno al fianco dell’altra nel programma Bar Stella, in onda sempre su Rai 2 e dove Marta interpretava una professoressa sapiosessuale originaria di Roma un po’ sui generis.

Marta Filippi, un concentrato di ironia (e impegno)

Teatro, cinema, televisione ma sempre mantenendo il low profile che la contraddistingue. Non conosciamo molto (anzi, quasi niente) della vita privata di Marta Filippi ma, sbirciando il suo seguitissimo profilo Instagram, emerge il ritratto di una donna simpaticissima, ironica e divertente. Le bastano video di pochissimi secondi per prendere in giro frasi fatte, luoghi comuni e atteggiamenti che impazzano generalmente sui social (e non solo).

Ma oltre al lato ironico, c’è anche quello serio e impegnato della bella Marta che si fa portavoce della lotta contro il cancro al seno. Ha fatto sapere sulla sua pagina Instagram di sostenere a gran voce la lotta contro il cancro, specialmente contro quello al seno: “Contribuire alla lotta contro il cancro al seno è importante. La prevenzione importantissima. Anche quest’anno le nostre magliette sono un simbolo che ci ricorda che se un giorno le nostre tette provassero a ucciderci, avremo la ricerca che lotta per noi, accanto a noi. Senza paura. Come la mia mamma”, ha scritto in un post su Instagram.