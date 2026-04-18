Verissimo, le anticipazioni del 18 aprile: in studio le star dei “Cesaroni” e Chiara Balistreri

Nel salotto di "Verissimo", Silvia Toffanin raccoglierà la drammatica testimonianza di Chiara Balistreri e i racconti di Matteo Branciamore e Marta Filippi

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Silvia Toffanin

Torna sabato 18 aprile il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show condotto da Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, sportivi e artisti della canzone condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, spazio alle star dei Cesaroni, Matteo Branciamore e Marta Filippi, e alla showgirl Laura Freddi. Ma ci sarà spazio anche per la drammatica vicenda di Chiara Balistreri.

Verissimo, spazio ai protagonisti dei Cesaroni

I Cesaroni, fiction targata Mediaset cult negli anni 2000, è tornata con una nuova stagione su Canale 5: nel cast, gli spettatori hanno ritrovato molti dei protagonisti originali dello show, come Claudio Amendola e Federico Russo, ma non sono mancate new entry. Nello studio di Verissimo, arriveranno proprio due interpreti dello show: Matteo Branciamore, tornato a vestire i panni di Marco, e Marta Filippi, che recita nel ruolo di Virginia, promessa sposa del primogenito di Giulio Cesaroni.

I due attori hanno una storia molto particolare: oltre ad essere una coppia sul piccolo schermo, lo sono anche nella vita reale. L’ufficialità è arrivata nel 2024 sul red carpet di Inside Out 2.

Verissimo, il dramma di Chiara Balistreri

Non solo intrattenimento, ma anche attualità nel salotto di Silvia Toffanin, che nella puntata del 18 aprile ospita anche Chiara Balistreri. La ragazza è tornata a far sentire la propria voce dopo che il suo ex fidanzato Gabriel Constantin, condannato in appello per maltrattamenti e lesioni a cinque anni e nove mesi, ha ottenuto di scontare il resto della pena ai domiciliari, presso la casa della madre.

In un lungo video pubblicato sui social, Chiara aveva manifestato tutta la sua amarezza: “Non lo accetto, io non voglio nessun dispositivo, perché se a me dovesse mai succedere qualcosa mi devono avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa un’ennesima volta”. Un messaggio che Balistreri tornerà a veicolare proprio nello studio di Verissimo.

Verissimo, le storie di Laura Freddi e Natasha Stefanenko

Tra i protagonisti della puntata, anche due bellissime della tv: Natasha Stefanenko e Laura Freddi. L’ex modella russa racconterà la sua vita tra l’Italia e il suo Paese d’origine, condividendo dettagli professionali e privati.

L’ex protagonista di Non è la Rai, invece, presenterà a Silvia Toffanin la figlia Ginevra, avuta dal compagno Leonardo D’Amico. In più occasioni, Laura ha parlato della maternità arrivata dopo i 40 anni e dopo aver affrontato un difficile intervento contro l’endometriosi.

Verissimo, le intervista a Laura Pirovano e Cate Lumina

Non mancherà una parentesi dedicata allo sport, con la prima intervista in studio a Laura Pirovano. campionessa di sci fresca vincitrice della Coppa del mondo di discesa libera. Un vero a proprio traguardo per la sportiva italiana, che ha coronato una stagione da sogno.

Infine, Silvia Toffanin accoglierà anche Cate Lumina, l’ultima eliminata dal serale di Amici, che stasera andrà in onda con la quinta puntata del serale.

Quando e dove vedere Verissimo

I telespettatori potranno seguire la nuova puntata di Verissimo del 18 aprile in diretta su Canale5 a partire dalle 16.30, dopo il consueto appuntamento con La forza di una donna, oppure in streaming su Mediaset Infinity dove resterà a disposizione anche nei giorni successivi. Clip e momenti salienti saranno visibili anche sui canali social del programma dove si potrà intervenire lasciando il proprio commento o un semplice like.