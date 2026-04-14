Ascolti tv del 13 aprile, I Cesaroni sono tornati e affossano La Buona Stella

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa Mediaset Claudio Amendola e Lucia Ocone ne "I Cesaroni - Il ritorno"

La settimana televisiva si è aperta lunedì 13 aprile con una sfida tra fiction. Infatti, su Canale 5 abbiamo assistito al grande ritorno de I Cesaroni, mentre su Rai 1 è andata in onda la prima puntata de La Buona Stella con Miriam Dalmazio e Francesco Arca.

Claudio Amendola, su Canale 5, è tornato nei panni di Giulio e firma anche la regia de I Cesaroni – Il ritorno dove ritroviamo i personaggi storici cresciuti ma anche new entry come Ricky Memphis e Lucia Ocone.

Mentre, dopo il successo di Costanza, Miriam Dalmazio è riapparsa su Rai 1 con la nuova fiction in tre puntate La buona stella dove interpreta la poliziotta Stella. Al suo fianco c’è Francesco Arca.

Su Rai 2 Paola Perego ha condotto The floor – Ne rimarrà solo uno. Mentre su Rai 3 l’appuntamento è stato con Massimo Giletti e Lo stato delle cose. Su Rete 4 è andato in onda Quarta Repubblica e su Italia 1 il film The Transporter Legacy. La7 ha trasmesso La Torre di Babele.

Nell’access prime time come sempre la sfida è stata tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 13 aprile: boom per il ritorno dei Cesaroni

Su Rai 1 La Buona Stella incolla al piccolo schermo 2.768.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il Ritorno conquista 3.486.000 spettatori con uno share del 22.6%. Su Rai2, dopo la presentazione (437.000 – 2.1%), The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattiene 622.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 The Trasnporter Legacy intrattiene 913.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.281.000 – 6.1%), Lo Stato delle Cose segna 1.205.000 spettatori (8%).

Su Rete4, dopo la presentazione (667.000 – 3.1%), Quarta Repubblica totalizza 658.000 spettatori (5.1%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 704.000 spettatori e il 3.7%. Su Tv8, dopo la presentazione (760.000 – 3.6%), GialappaShow ottiene 811.000 spettatori (5.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 469.000 spettatori con il 2.6% (Il Vincitore a 401.000 e il 2.8%).

Access Prime Time, dati del 13 aprile: Gerry Scotti vola al 26%

Su Rai1 Cinque Minuti registra 4.608.000 spettatori (22.2%) e Affari Tuoi arriva a 5.105.000 spettatori (23.7%) dalle 20:47 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 8 minuti (4.052.000 – 19.3%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.578.000 spettatori pari al 26% dalle 20:51 alle 21:55. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 684.000 spettatori con il 3.2%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.006.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.070.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.408.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.133.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 878.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 2.061.000 spettatori (9.6%). Su Tv8 Foodish arriva a 576.000 spettatori e il 2.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 521.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 13 aprile

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.224.000 spettatori pari al 24.3%, mentre L’Eredità coinvolge 4.891.000 spettatori pari al 29.3%. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.960.000 spettatori (16.7%), mentre Avanti un Altro convince 2.900.000 spettatori (19.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (352.000 – 3%), F.B.I. conquista 396.000 spettatori con il 2.7% nel primo episodio e 602.000 spettatori con il 3.2% nel secondo episodio.

Su Italia1, dopo Grande Fratello Vip (323.000 – 2.6%), Studio Aperto Mag sigla 237.000 spettatori (1.6%), mentre Hawaii Five-0 segna 571.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.308.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 995.000 spettatori (5.2%) e Kong – Con la Testa tra le Nuovole sigla 771.000 spettatori (3.8%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 1.082.000 spettatori (6.7%), mentre La Promessa intrattiene 1.038.000 spettatori (5.5%). Su La7, dopo la presentazione (186.000 – 1.7%), Ignoto X raduna 232.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 435.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (349.000 – 3.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 742.000 spettatori con il 4%.