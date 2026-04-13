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IPA Bufera contro Gerry Scotti: tutti vogliono i Cesaroni

C’è un problema in casa Mediaset e si chiama prima serata. Pier Silvio Berlusconi ha dato ampio spazio a Gerry Scotti nel corso dell’ultimo anno, ottenendo un ottimo riscontro in termini di ascolti. La Ruota della Fortuna, però, termina a un orario reputato quasi unanimemente eccessivo.

Inizia alle 20:40 e, senza pubblicità, durerebbe circa 1h. Il problema, però, è che gli spot allungano il tutto di altri 20 minuti, almeno. Ciò vuol dire che la prima serata su Canale 5 ha inizio alle 22, circa. Se una certa generazione apprezza, quella più anziana, un’altra non è solita utilizzare i social per lamentarsi. Quando però si parla di Millennial, ecco che X è stato preso d’assalto con post anti Gerry Scotti. Il motivo: I Cesaroni.

Gerry Scotti in ritardo

Sono anni che il pubblico chiede il ritorno de I Cesaroni. L’annuncio di Claudio Amendola sul ritorno della serie ha agitato gli animi e creato un’attesa spasmodica. Lo scorso anno, però, nessuna messa in onda, con Mediaset che ha cambiato i piani.

Mesi d’attesa ulteriore e poi il giorno è arrivato: lunedì 13 aprile 2026. Tutti pronti davanti ai propri schermi, aspettando nient’altro che: “Pentole e bicchieri, sono lì da ieri…”. E invece nulla, fino alle 22, circa, solo Gerry Scotti e Samira Lui.

In breve il pubblico si è spazientito, lanciando un chiaro segnale a Pier Silvio Berlusconi, che potrebbe finalmente decidere di ascoltare la gente e fare qualcosa in merito. In effetti una prima serata alle 22.00 è davvero eccessiva. Una problematica che si riscontra anche in casa Rai, per quanto De Martino chiuda il suo Affari Tuoi un po’ prima. Di recente anche Cristiana Capotondi ha avuto modo di lamentarsi: “Io alle 20:30 sono già a letto”.

Numerosi i commenti polemici sui social, come ad esempio: “Ma Gerry Scotti si rende conto di che ora è o no? Ma vogliamo far iniziare i Cesaroni o cosa?”. E ancora: “Ma non vi sembra assurdo che sono quasi le 22 e Gerry Scotti ancora non schioda? Gli italiani lavorano domani”.

Una situazione difficile da gestire, considerando gli obblighi pubblicitari. Andrebbero di fatto eliminate alcune manche, così da ridurre la messa in onda del game show. Gli ascolti però dicono altro e per ora Scotti ha la precedenza. Risultati record per tutta la stagione, però, potrebbero smuovere qualcosa grazie proprio ai Cesaroni.

La Ruota della Fortuna

La campionessa Stefania si è confermata, puntando a superare quota 100mila euro vinti a La Ruota della Fortuna. Dopo aver avuto la meglio contro i due avversari di serata, ha raggiunto la ruota delle meraviglie, individuando due soluzioni su tre.

Persi 20mila con la busta numero 3, ha poi rifiutato i 15mila euro della busta numero 1, accettando il consiglio di suo marito. Non le è andata però benissimo, avendo di fatto perso 5mila euro. Nella busta numero 2, infatti, ha trovato 10mila euro. Una vincita totale di 123.600 euro, che potrebbe aumentare da martedì 14 aprile.