Domenica In, Teo Mammucari sparisce: il silenzio di Mara Venier

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IPA Mara Venier

La penultima puntata della stagione di Domenica In ha lasciato qualche dubbio agli spettatori. Il motivo? L’assenza ingiustificata di Teo Mammucari. Il comico, che di solito presenta sul finale il gioco telefonico “La cassaforte”, non si è presentato in studio. Al suo posto ha condotto Mara Venier insieme a Tommaso Cerno ed Enzo Miccio, che non ha dato una spiegazione per l’accaduto.

Domenica In, Teo Mammucari assente. E Mara Venier non dice nulla

Sta per calare il sipario su questa stagione di Domenica In, che si avvia alla puntata finale. Ma durante l’appuntamento del 24 maggio un piccolo mistero ha lasciato con non pochi dubbi il pubblico a casa. Tanti gli ospiti della domenica pomeriggio di Rai1, da Antonello Venditti – che si è raccontato in lunga intervista fatta di ricordi, confessioni e riflessioni sul mondo della musica e sulla propria vita privata – a Barbara De Rossi.

La puntata si è poi avviata al termine con il consueto momento di Enzo Miccio, che ha parlato degli outfit e delle scelte di stile, delle tendenze e dei look delle celebrità protagoniste della 79esima edizione del Festival di Cannes. Ma quando è arrivato il momento de “La cassaforte di Domenica In”, il gioco telefonico che coinvolge il pubblico da casa condotto da Teo Mammucari, qualcosa non è andato come doveva.

Nessuna traccia del conduttore, che è stato sostituito, senza nessuna spiegazione in merito, dai colleghi Mara Venier, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio. Il gioco si è svolto lo stesso, con tanto di grafica sullo sfondo che indicava “La cassaforte di Teo”, per poi passare senza troppe cerimonie alla chiusura di puntata.

Nessun commento in puntata e nemmeno post chiusura sui social, né con note ufficiali della rete: non è stata data alcuna giustificazione per l’assenza del comico, che nel giro di poche ore si è già trasformata in un piccolo caso mediatico.

Teo Mammucari e le difficoltà a Domenica In

Non è certo un mistero che l’avventura di Teo Mammucari a Domenica In non sia iniziata col piede giusto. Questa stagione era stata concepita con un’impronta corale, che avrebbe dovuto rinnovare un contenitore ormai uguale a se stesso da tanti anni. Il comico avrebbe dovuto portare una ventata di aria fresca, con la sua ironia imprevedibile, ma la realtà è che la sua irriverenza non si è sposata bene col programma, con diversi interventi che hanno creato non poco imbarazzo in studio.

Il punto di rottura è avvenuto lo scorso 15 marzo, in un momento di profonda commozione per la conduttrice, quando l’intero cast ha salutato uno storico cameraman prossimo alla pensione. Mara Venier non ha nascosto in quell’occasione il suo disappunto e la sua amarezza.

Senza dimenticare l’intervento fuori luogo durante l’intervista a Peppe Iodice, che era ospite nel salotto di Domenica In per promuovere il suo film. Battute sgradevoli hanno rovinato l’atmosfera in studio, tanto da portare la conduttrice a una decisione drastica: “Dove ci sono io non può entrare lui con i miei ospiti, perché poi gli ospiti non sono contenti”.