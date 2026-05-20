Franceska svela le foto con Elodie in Giappone: “Sono felice quando sono con te”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Franceska ed Elodie

Procede a gonfie vele la storia d’amore fra Franceska ed Elodie. Le due donne sono volate in Giappone per una vacanza e su Instagram raccontano le loro giornate, fra cerimonie del tè, sushi e nuove scoperte.

La dedica d’amore di Franceska per Elodie

Se qualche giorno fa Elodie aveva condiviso il primo bacio con Franceska, pubblicando alcuni scatti sul suo profilo Instagram, in queste ore anche la ballerina ha voluto dedicare un pensiero alla cantante. Franceska infatti ha postato numerosi scatti, accompagnati da una dedica d’amore scritta in giapponese. “Sono felice quando sono con te”, il commento alle foto in cui Elodie sorride insieme alla compagna, fra cene a base di pesce crudo, abiti tradizionali e visite alle attrazioni del Giappone.

Il legame fra le due donne dunque sembra ormai confermato e sia Elodie che Franceska sono decise a vivere la loro storia d’amore alla luce del sole. L’amore, secondo chi le conosce, sarebbe nato dietro le quinte dei concerti della cantante romana. Franceska infatti è una ballerina affermata e sarebbe stata scelta proprio per ballare sul palco accanto a Elodie. L’intesa, maturata durante le performance, sarebbe durata anche dopo la fine dei live.

All’epoca del primo incontro, come ben sappiamo, Elodie era ancora legata ad Andrea Iannone. Dopo un periodo di confusione avrebbe dunque deciso di dare un’occasione al sentimento per Franceska. Il resto è storia: prima il viaggio in Thailandia con alcune amica, subito dopo la fine del tour, poi i tanti avvistamenti in discoteca.

Solo nell’ultimo periodo Elodie e Franceska hanno iniziato a pubblicare immagini che le ritraggono insieme, innamorate e felici.

Gli amori di Elodie

Sincera, passionale e schietta, Elodie ha vissuto amori molto diversi fra loro e quasi sempre sotto i riflettori. Il primo, quello con Lele Esposito, nacque ad Amici nel lontano 2016. La relazione, durata due anni, naufragò nel 2018, in coincidenza con l’inizio della carriera della cantante romana.

Un anno dopo l’incontro con Marracash sul set del videoclip della canzone Margarita. Il singolo si rivelò un successo e segnò l’inizio di una storia d’amore seguitissima dai fan della cantante. Poi l’addio, avvenuto proprio quando il rapper stava per pubblicare il suo nuovo disco.

“Mentre lavoravo al disco, mi vedevo con Elo per parlare – aveva raccontato Marracash -, cercavamo di provarci, non volevamo separarci, ma allo stesso tempo sapevamo che le cose non andavano. Il giorno in cui scattiamo la copertina, decidiamo di lasciarci. Lei nel limbo antecedente è stata super carina: ci ha provato, si è impegnata”.

Nel 2022 nella vita di Elodie arriva Andrea Iannone, pilota di MotoGp ed ex fidanzato di Belen Rodriguez. La storia d’amore inizia per caso, dopo un incontro fortuito in una serata organizzata da Diletta Leotta. I due non si risparmiano dichiarazioni romantiche e parlano di progetti per il futuro.

Sino all’entrata in scena di Franceska Nuredini durante il tour di Elodie e la rottura con Iannone alla fine del 2025. Oggi la cantante romana sembra molto serena insieme alla ballerina. La relazione fra le due le renderebbe così felici che avrebbero già deciso di andare a convivere insieme a Milano.