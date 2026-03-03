Elodie bacia Franceska in discoteca e conferma l’amore con la ballerina

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Franceska ed Elodie

Elodie bacia Franceska, confermando con questo gesto la storia d’amore con la ballerina. Un bacio fra le due donne è stato immortalato durante una serata in discoteca in un video pubblicato sui social.

Il bacio fra Elodie e Franceska

Nelle immagini Elodie e Franceska ballano insieme e si divertono in pista, poi la cantante bacia teneramente la ballerina. Un gesto che sembra proprio confermare l’esistenza di una relazione fra le due. Che Franceska ed Elodie fosse nato qualcosa di speciale era ormai una certezza.

Dopo la fine del tour dell’artista infatti le due non si sono mai separate e sono apparse spesso, vicinissime, in tantissime occasioni. Prima il viaggio in Thailandia, poi le passeggiate per le vie di Milano, infine la notizia che starebbero cercando insieme una casa i cui convivere. Il legame fra Elodie e Franceska si è evoluto in fretta e la cantante sembra aver trovato la felicità accanto alla ballerina.

Sarebbe stato proprio il legame con la Nuredini, conosciuta per lavoro, a portare – secondo alcune indiscrezioni – alla fine della relazione fra Elodie e Andrea Iannone. La storia d’amore fra la cantante romana e il pilota di MotoGp era iniziata nel 2022 dopo un incontro fortuito durante una vacanza con amici comuni in Salento.

Da quel momento i due non si erano più lasciati, dichiarandosi amore eterno in numerose interviste. La scelta di fermarsi per un po’, fatta da Elodie sul palco alla fine del suo tour, era stata interpretata, non a caso, come una ferma volontà di prendersi cura della vita privata e del legame con Iannone.

Poi il colpo di scena, con la comparsa di Franceska Nuredini nella vita di Elodie e una rottura arrivata all’improvviso alla fine del 2025. Nè Elodie, nè Iannone hanno mai svelato cosa sia accaduto davvero. L’artista romana d’altronde sembra concentrata nel vivere questo nuovo capitolo della sua esistenza senza la necessità di spiegare o raccontare cosa stia accadendo.

Elodie, l’addio a Iannone e l’amicizia con Marracash

Andrea Iannone, in compenso, avrebbe già ritrovato l’amore con Rocio Munoz Morales. Dopo un incontro in discoteca a Madrid durante il Capodanno, i due avrebbero organizzato una fuga in Franciacorta e in seguito a Lugano, in Svizzera. Proprio qui sono stati paparazzati, qualche settimana fa, mentre si scambiavano abbracci e baci.

Se il rapporto con Franceska avrebbe portato all’addio Elodie e Iannone, sarebbe riuscito anche – al contrario – a riavvicinare la cantante romana e un suo celebre ex: Marracash. Secondo alcune fonti l’artista si sarebbe rifatto vivo con Elodie per “fare il tifo per Franceska”.

“Il noto cantante si è rifatto privatamente vivo con lei e sta anche inondando di like i post sui suoi profili social – si legge su Oggi -. Manovre di riavvicinamento sentimentale? Assolutamente no. È il modo in cui ha scelto di dare la sua ‘benedizione’ all’amicizia speciale tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini”. Marracash avrebbe affermato di essere felice per Elodie e per una serie di scelte che l’avrebbero portata finalmente a sentirsi serena.