Rocio Munoz Morales: “Stefano De Martino un amico. Iannone ha valori simili ai miei”

Rocio Munoz Morales smentisce la liaison con Stefano De Martino ma non quella con Andrea Iannone. E torna a parlare di Raoul Bova: "Non eravamo una coppia aperta"

Rocio Munoz Morales ha finalmente rotto il silenzio. Dopo la chiacchieratissima separazione da Raoul Bova, l’attrice e ballerina spagnola ha sempre mantenuto un basso profilo. Ora ha deciso di rispondere punto per punto a tutti i pettegolezzi trapelati nell’ultimo periodo sulla sua vita privata. Facendo così chiarezza anche sul chiacchieratissimo legame con Stefano De Martino e su quello appena sbocciato, ma già piuttosto promettente, con Andrea Iannone.

Rocio Munoz Morales parla di De Martino e Iannone

Stefano De Martino e Andrea Iannone hanno amato la stessa donna, Belen Rodriguez. La storia sembrava pronta a ripetersi con Rocio Munoz Morales ma, a quanto pare, non è proprio così.

“Stefano è un professionista che stimo e un-amico-e-basta. Si è montato il pettegolezzo perché sono entrata e uscita da casa sua: è successo ad altra gente nello stesso giorno”, ha assicurato Rocio in un’intervista a Vanity Fair.

Le foto della Morales a casa di De Martino, dunque, sarebbero state create ad hoc per alimentare una liaison che di fatto non sarebbe mai esistita.

Diversa, invece, la situazione con Iannone: Rocio non ha negato un certo interesse per il pilota, fresco di rottura con Elodie. Un rapporto, quello tra lo sportivo e l’attrice, sbocciato però da troppo poco tempo.

Ma i presupposti sembrano piuttosto positivi. “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga. – ha rivelato Rocio – Ci siamo incontrati per caso a Madrid, non sapevo molto di lui. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”.

Rocio Munoz Morales e il tradimento di Raoul Bova

Oltre a Stefano De Martino e Andrea Iannone, è impossibile per Rocio Munoz Morale non parlare di Raoul Bova. La 37enne ha voluto fare dei chiarimenti circa la fine di quella storia, dalla quale sono nate le figlie Luna e Alma.

“Siamo stati una famiglia fino alla scorsa estate, fino al momento in cui il mondo mi è caduto addosso. Stavamo insieme da 14 anni e, come ogni coppia, abbiamo avuto discese e salite. Ma niente poteva farmi immaginare quello che sarebbe accaduto. Non eravamo una coppia aperta”

Rocio ha poi ammesso di aver scoperto dei messaggi tra Raoul Bova e Martina Ceretti “esattamente come li avete scoperti voi, non ne ho mai saputo niente”.

“I fatti in sé mi hanno molto ferita, però forse di più la gestione del dopo. – ha aggiunto – Tante persone avrebbero dovuto restare al loro posto rispettando la privacy e soprattutto due minori. Io mi sono chiusa nel silenzio non perché sentissi il bisogno di nascondermi, anzi! Proprio per reazione alle troppe parole che sono state dette. E, ovviamente, ho taciuto per istinto di protezione verso Luna e Alma”.

La Morales ha così iniziato una nuova fase della sua vita:

“Mi sono scoperta più forte e più buona, capace di combattere col sorriso. Mi sono sorpresa di me stessa. Non sono spaventata di dover rinascere, sono serena, giovane e, nonostante le ferite, credo ancora nell’amore”

E chissà che proprio Andrea Iannone non sia quello giusto…