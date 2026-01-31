Andrea Iannone punge Elodie: “Le donne vanno e vengono”

Andrea Iannone torna sui social e sembra voler lanciare una frecciatina tutt'altro che velata a Elodie. Cosa ha detto

IPA Iannone, la frecciatina a Elodie

Negli ultimi tempi la vita privata di Elodie è tornata al centro dell’attenzione mediatica, tra indiscrezioni e voci su una possibile rottura con Andrea Iannone.

Una questione mai realmente confermata né smentita dai diretti interessati, ma che nelle ultime settimane sembra ormai data per certa. A rafforzare i sospetti, anche una frase condivisa dal campione di motociclismo su Instagram: per molti, una vera e propria frecciatina indirizzata alla cantante.

Andrea Iannone, la frecciatina social a Elodie

Da settimane, ormai, si rincorrono voci sempre più insistenti su una presunta rottura tra Elodie e Andrea Iannone.

Un allontanamento mai dichiarato apertamente, ma raccontato per sottrazione: assenze reciproche, viaggi vissuti separatamente e silenzi social che, nel tempo, hanno lasciato spazio alle ipotesi degli osservatori più attenti. Un gossip che non si è mai davvero spento e che, anzi, continua a riemergere ciclicamente, alimentato da dettagli solo apparentemente marginali.

A far tornare l’attenzione sulla questione, questa volta, è stato un post condiviso da Iannone sul suo profilo Instagram. Un carosello di immagini accompagnato dalla didascalia “Day by day”, “giorno dopo giorno”: poche parole, quasi sospese, che in molti hanno interpretato come il racconto di una fase personale più introspettiva, fatta di riflessioni e di un certo ripiegamento su sé stessi.

Ma a catalizzare davvero l’attenzione è stata una delle immagini del carosello. Una foto in bianco e nero abbinata a una frase che non è passata inosservata: “Le donne vanno e vengono, ma la vita non premia due volte con una brava donna”.

Parole che, alla luce delle voci su una crisi sentimentale, sono state lette da molti come una frecciatina tutt’altro che casuale, probabilmente indirizzata proprio alla cantante. Per molti dei suoi fan, che si sono riversati tra i commenti, il messaggio di Andrea suona come un commento polemico. Per altri, invece, avrebbe un tono più malinconico, quasi amaro, lasciando spazio a interpretazioni diverse.

Elodie, felice e in sintonia con Franceska

Che la frase condivisa da Andrea Iannone sia davvero riferita a Elodie o meno, quello che ormai appare più evidente è come oggi le loro vite sembrino muoversi su traiettorie diverse, lontane da quella dimensione condivisa che per lungo tempo li aveva raccontati come una coppia solida e affiatata.

In questa fase, infatti, Elodie sembra attraversare un momento personale e relazionale nuovo. Negli ultimi mesi, la cantante è stata più volte accostata a Franceska Nuredini, giovane ballerina con cui è stata vista condividere momenti di quotidianità e complicità. Un legame che in molti pensano si sia creato già durante la relazione con Iannone, e che non è passato inosservato agli occhi dei fan e degli osservatori più attenti, soprattutto dopo una vacanza trascorsa insieme in Thailandia.

Scatti, presenze ricorrenti e una certa naturalezza nel mostrarsi fianco a fianco hanno contribuito ad alimentare l’idea di una relazione in divenire e molto significativa. Un capitolo diverso, forse, che racconta un presente in cui Elodie sembra concentrata su sé stessa, sulle proprie emozioni e su nuove forme di connessione, mentre il passato resta, per una volta, sullo sfondo.