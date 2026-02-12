Elodie e Franceska sempre più unite ma “Iannone non la sta vivendo bene”

Elodie e Franceska sempre più unite tra vacanze e prove di convivenza, mentre Andrea Iannone tenta di guardare avanti con grande amarezza

C’è un filo sottile che lega le storie d’amore ai silenzi. E quello che, da settimane ormai, avvolge Elodie e Franceska Nuredini è fatto più di immagini che di parole. Nessuna dichiarazione ufficiale, nessuna conferma, ma una sequenza di scatti – tra vacanze condivise, passeggiate milanesi e momenti di quotidianità – che raccontano una complicità forte ed evidente. Con grande amarezza di Andrea Iannone che, a quanto pare, sarebbe infastidito (e non poco) dalle foto che ritraggono l’ex fidanzata con la ballerina.

Elodie e Franceska inseparabili, cosa ne pensa Iannone

Da settimane le immagini di Elodie e Franceska parlano di sorrisi intrecciati e sguardi che si cercano. Un rapporto costante e pronto a diventare sempre più importante col tempo. La ballerina 23enne, che ha incantato il pubblico durante il tour della cantante, non è soltanto una presenza scenica: ora è diventata parte integrante della vita privata della Di Patrizi.

Secondo il settimanale Oggi, le due starebbero persino “sperimentando prove di convivenza” nell’appartamento milanese della popstar. Un dettaglio che trasforma l’indiscrezione in qualcosa di più concreto: una quotidianità condivisa, fatta di piccoli gesti e routine domestiche.

Elodie, del resto, ha sempre protetto con determinazione la propria sfera sentimentale. Eppure, in questo caso, la narrazione pubblica sembra aver preso il sopravvento. Il loro legame appare speciale ma soprattutto naturale. Un’intesa che non ha bisogno di didascalie.

E Andrea Iannone? Il nome dell’ultimo compagno ufficiale della cantante resta sullo sfondo, come un capitolo archiviato velocemente. La fine della relazione non è mai stata annunciata formalmente ma oggi è ovviamente ufficiale.

“Andrea Iannone sembra un capitolo ormai lontano”, scrive sempre Oggi, aggiungendo che il pilota non starebbe vivendo benissimo questo momento e cercherebbe distrazioni per non pensare.

Del resto credeva molto nel suo legame con Elodie e dopo tre anni di uscite e dichiarazioni d’amore pubbliche era pronto a mettere su famiglia. Ma la cantante lanciata da Amici desiderava altro: leggerezza ed evasioni. Caratteristiche trovate nella giovane Franceska Nuredini, con la quale Elodie appare decisamente spensierata.

Andrea Iannone e Rocio, chiodo schiaccia chiodo?

Per superare l’ultima delusione amorosa con Elodie, Andrea Iannone si sarebbe così gettato tra le braccia di Rocio Munoz Morales, l’ex compagna di Raoul Bova. I due sono stati pizzicati insieme già in diverse occasioni anche se l’attrice spagnola ha invitato alla cautela. “Lo conosco da troppo poco tempo”, ha assicurato per poi aggiungere: “Ha i miei stessi valori”.

Stando ad alcuni rumor che circolano sul web, tra Iannone e Rocio non ci sarebbe un vero sentimento ma più la voglia, da parte di entrambi, di rivalsa. Il pilota nei confronti di Elodie, che non ha esitato a consolarsi velocemente con Franceska Nuredini; Rocio verso Raoul Bova, oggi legato a Beatrice Arnera.

Insomma, più il classico chiodo schiaccia chiodo che altro. Anche perché a Domenica In Rocio si è dichiarata apertamente single e desiderosa di non buttarsi a capofitto in una nuova relazione dopo quella lunga con il collega, dalla quale sono nate le figlie Luna e Alma, che restano la priorità della Morales.