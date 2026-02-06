Elodie e Andrea Iannone, perché è finita: l’ultimatum che ha portato alla crisi

IPA Elodie e Andrea Iannone

Andrea Iannone ed Elodie non hanno annunciato di essersi lasciati, ma ormai il loro amore è solo un ricordo. In questo ultimo periodo la cronaca rosa si è interrogata sui motivi della rottura: come mai si sono allontanati? Fino a pochi mesi fa si sono giurati amore, e a più riprese si è parlato persino di un ipotetico matrimonio. E, stando alle indiscrezioni, l’attrito sarebbe iniziato con un ultimatum.

Andrea Iannone, l’ultimatum a Elodie

L’amore tra Andrea Iannone ed Elodie è stato da favola per un bel po’ di tempo. L’ormai ex coppia ha condiviso diversi momenti intensi insieme, e non sono mai mancate le dichiarazioni pubbliche. Qualcosa, però, come spesso accade anche nelle migliori storie, si è spezzato. Improvvisamente, il cielo si è annebbiato: i giornali hanno iniziato a parlare di una crisi e, infine, di un allontanamento permanente, con Elodie sempre più vicina alla ballerina Franceska Nuredini e Iannone a Rocío Muñoz Morales.

L’interrogativo è servito: come mai Iannone ed Elodie hanno deciso di dire ‘basta’? C’è stata una causa scatenante? Parrebbe di sì, e a rivelarla è stato Alberto Dandolo su Oggi: “Lui voleva una famiglia e lei ha detto no! Elodie e la ballerina Franceska Nuredini sono ormai inseparabili e la loro ‘amicizia speciale’ si consolida ogni giorno di più. Il motociclista avrebbe dato un ultimatum alla compagna: o costruiamo seriamente una famiglia e un futuro insieme o prendiamo strade separate. Una pressione che Elodie non ha retto: per lei non è ancora giunto il momento di diventare madre e moglie. Elodie non considererebbe il suo ex realmente pronto ad affrontare un passo così importante”.

Elodie vicina a Franceska Nuredini, Iannone a Rocío

Stando alle ultime indiscrezioni e in base alle foto condivise da Elodie, con la ballerina Franceska Nuredini si sarebbe creato un legame speciale. Proprio in questo momento della sua esistenza, Elodie starebbe ricercando maggiore leggerezza. In effetti, il loro rapporto sarebbe pronto per un impegno più importante, ovvero quello della convivenza. Le due sono inseparabili da tempo e, sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale in merito a una presunta relazione, hanno costruito una loro quotidianità.

La loro “amicizia” ha scatenato non poche ipotesi e ulteriori rumor, soprattutto per la relazione chiusa con Iannone. Che, lo ricordiamo, solo pochi mesi fa veniva descritto come il suo “grande amore” da Elodie. Una relazione descritta come “matura” dall’artista stessa, in occasione dell’ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin. “Ci supportiamo tantissimo, è una relazione matura, adulta dove c’è tutto: abbracci, comprensione, amore. È la mia relazione più importante, è la mia relazione della vita“.

Anche Andrea Iannone, però, sarebbe andato avanti, e con Rocío Muñoz Morales, l’ex di Raoul Bova. “Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga”, queste le prime parole di Rocío sulla sua vicinanza a Iannone. “Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei. Davvero di più non posso aggiungere perché, ribadisco, ci conosciamo da pochissimo”. Eppure, tanto è bastato a confermare la liaison: se son rose, fioriranno.