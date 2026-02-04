Elodie e Franceska Nuredini pronte per la convivenza? L’indiscrezione

Amiche inseparabili: Elodie e Franceska Nuredini potrebbero presto compiere il grande passo e andare a vivere insieme

IPA Elodie e Franceska Nuredini

Negli ultimi tempi, l’attenzione si è posata con insistenza su Elodie e Franceska Nuredini, protagoniste di una vicinanza che non è più passata inosservata. La cantante, da sempre molto riservata sulla propria vita privata, e la ballerina che fa parte del suo corpo di ballo sono state avvistate insieme a Milano in atteggiamenti che, pur suggerendo un forte legame di amicizia, hanno alimentato interrogativi e supposizioni sempre più insistenti.

“Elodi e Franceska Nuredini mettono su casa insieme”

A rilanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, che ha pubblicato una serie di scatti che mostrano come le due amiche siano vicine nella vita quotidiana. Ve ne avevamo già parlato nei giorni successivi al ritorno dal lungo viaggio in Thailandia, quindi pare che questa complicità stia durando ben oltre le vacanze. Nessun gesto plateale e nessuna effusione clamorosa, ma una normalità che parla da sola. Le due sono state fotografate mentre passeggiavano a braccetto per le vie del centro, fermandosi per alcuni acquisti dedicati alla casa, in particolare nei pressi di Zara Home. Un dettaglio che, per molti osservatori, non è affatto secondario. “Mettono su casa insieme”, recita il settimanale.

Dopo lo shopping, qualche selfie con i fan incontrati per strada e una pausa per mangiare insieme, Elodie e Franceska Nuredini sono rientrate nell’abitazione della cantante. Ed è proprio questo passaggio ad aver dato seguito alle voci che ora attendono conferme: secondo quanto emerge, la ballerina trascorrerebbe ormai stabilmente le sue giornate – e non solo – nella casa di Elodie, un’ipotesi che farebbe pensare a una convivenza già avviata, seppur lontana da annunci ufficiali.

Un’amicizia che va oltre il palco

Il sospetto che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia circola già da settimane. Le prime voci si sarebbero diffuse subito dopo Capodanno, quando le due sarebbero state viste scambiarsi un bacio all’interno di un locale. Un episodio mai confermato, ma sufficiente a far partire una catena di indiscrezioni che, da allora, non si è più fermata.

A rendere il quadro ancora più ricco di dettagli è stato il viaggio in Thailandia, documentato da immagini sui social che le ritraevano abbracciate, complici, immerse in un clima di leggerezza. Una vacanza arrivata dopo un periodo intenso di lavoro e tournée, vissuta come una parentesi di libertà lontana dai ritmi serrati dello spettacolo nel quale Elodie dà tutta se stessa al pubblico. Queste foto, pur senza dichiarazioni esplicite, hanno lasciato spazio a molte interpretazioni.

Successivamente, l’attenzione verso la coppia di amiche è tornata a concentrarsi su Milano. Questa volta, però, Elodie e Franceska non hanno cercato di sottrarsi agli obiettivi (anche perché sarebbe stato perfettamente inutile): accortesi di essere fotografate, hanno reagito con smorfie e atteggiamenti giocosi, quasi a voler sdrammatizzare. Un comportamento che ha contribuito a smussare l’alone di mistero, senza però chiarire definitivamente la natura del loro rapporto, che resta giustamente privato malgrado i fan abbiano iniziato a fantasticare da molto tempo.

Al momento, nessuna conferma né smentita è arrivata dalle dirette interessate. E forse è proprio questo silenzio, unito alla forza delle immagini, a rendere la storia così osservata. Convivenza o solo una grande complicità? Per ora restano solo segnali, ma abbastanza evidenti da continuare ad alimentare la curiosità.