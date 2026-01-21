Elodie e Franceska sono inseparabili e felici, oltre qualsiasi etichetta

IPA Elodie, tutti i suoi grandi amori, vissuti sotto i riflettori

Elodie e Franceska sono inseparabili, anche dopo la vacanza in Thailandia. Dopo la fine della storia con Andrea Iannone, si è concessa uno stacco da tutto partendo per una vacanza rilassante insieme a un gruppo ristretto di amiche. Con lei anche la ballerina Franceska Nuredini, con cui sembrerebbe esserci un’intesa speciale. Oltre qualsiasi etichetta.

Elodie e Franceska vicine e felici anche nella quotidianità

A pubblicare i nuovi scatti che hanno immortalato Elodie e Franceska insieme (e inseparabili) è stato il settimanale Chi, che le descrive “felici ed euforiche”. Non solo insieme in Thailandia, quindi, ma vicine nella quotidianità, nella routine di tutti i giorni: prima dal parrucchiere, poi si dirigono verso la casa dell’artista. Dal 2022 fino a poche settimane fa, Elodie è stata impegnata con Andrea Iannone. Nonostante tutti i progetti dell’ormai ex coppia, qualcosa si è evidentemente incrinato, fino a portare a un allontanamento, da cui sono scaturite una serie di indiscrezioni (e allusioni).

E mentre i giornali e i fan si interrogano sulla relazione tra Elodie e Franceska, loro continuano a vivere la loro esistenza libere da qualsiasi etichetta o definizione. Del resto la stessa artista è sempre stata abbastanza chiara su questo: “Oggi ho il privilegio di potere parlare per me, per chi è come me e per chi non la vede come me, per tutte le donne. Io sono davvero fiera e orgogliosa di essere donna. Se dovessi rinascere, vorrei rinascere donna. Provo un grande amore per le donne, e spero ogni volta di riuscire a raccontarle da un punto di vista diverso”, aveva detto.

La vacanza in Thailandia con le amiche

Galeotta è stata la vacanza in Thailandia, e soprattutto galeotte sono state alcune foto condivise dall’artista su Instagram, in cui si è mostrata molto vicina alla ballerina Franceska. Secondo l’Investigatore Social, Alessandro Rosica, sarebbero addirittura fidanzate. Ma non ci sono conferme delle dirette interessate, almeno per il momento: la reazione dei fan di Elodie, in ogni caso, è stata estremamente positiva.

“Che bella coppia che siete”, avevano commentato così i fan di fronte alle foto con la ballerina. E il filo conduttore di quegli scatti era sempre la felicità, una ritrovata serenità. “Quel sorriso lì non te lo togliere mai, perché meriti di essere felice”. E di un feeling speciale tra le due se ne parla da mesi, precisamente dall’estate del 2025.

Nelle ultime settimane, poi, si sono intensificate le voci di crisi tra Elodie e Andrea Iannone, che è anche stato pizzicato con Rocío Muñoz Morales. E pensare che solo a novembre del 2025, durante un’intervista a Gianluca Gazzoli, il pilota aveva parlato del suo amore per la compagna: “Lei mi supporta in una maniera sconfinata. Abbiamo un supporto l’uno per l’altro che mi riempie di orgoglio e felicità ogni giorno. È una persona stupenda, ha tanti pregi, sono molto fortunato. In un momento complesso lei è stata l’alba, l’arrivo del sole. È stata una figura importante”. Poche settimane dopo, hanno trascorso le festività natalizie l’uno lontano dall’altra, fino alla vacanza in Thailandia che ha cambiato decisamente tutto.

