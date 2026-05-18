Elodie e Franceska Nuredini, primo bacio in vacanza in Giappone: complici, provocanti e romantiche

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie e Franceska

Una vacanza in Giappone, un’intesa impossibile da nascondere e un bacio scambiato sotto i riflettori: Elodie e Franceska Nuredini sono più innamorate che mai e lo raccontano in alcune foto pubblicate su Instagram.

Elodie e Franceska: il bacio in Giappone

La cantante romana e la ballerina si sono concesse una vacanza in Giappone, alla scoperta di tradizione e modernità. Elodie ha scelto di svelare i dettagli del loro viaggio in una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram. Nelle immagini vediamo templi millenari, Elodie e Franceska negli abiti tradizionali e alle prese con la cerimonia del tè, fra momenti solenni e di divertimento.

Un’intesa rivelata anche in uno scatto in cui le due, accanto ad una parete di vetrocemento, si scambiano un bacio romantico e passionale, stringendosi con complicità in un abbraccio.

La storia d’amore fra Franceska ed Elodie dunque sembra ormai ufficiale. Una relazione nata e cresciuta dietro le quinte del tour della cantante romana, tenuta segreta per diverso tempo e svelata al pubblico solo di recente. All’epoca Elodie era ancora legata ad Andrea Iannone e sarebbe stata proprio la passione per Francescka, secondo alcune indiscrezioni, a decretare la fine di quella relazione.

Solo qualche tempo fa Elodie, in occasione del suo 36esimo compleanno, aveva condiviso su Instagram una foto in bianco e nero che la ritraeva insieme a Franceska, aggiungendo un cuore bianco. Poco prima la ballerina e la cantante erano state immortalate durante una vacanza sul lago di Como in compagnia di Diletta Leotta, amica di Elodie. Il commento di Franceska non era passato inosservato: “Amore mio”, aveva scritto.

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L’amore di Elodie e Franceska

24 anni e una carriera internazionale come ballerina, Franceska è il nuovo amore di Elodie. Il primo incontro fra le due, come svelato, sarebbe avvenuto durante il tour della cantante. Da quel momento le due non si sarebbero più lasciate, coronando il sentimento prima con un viaggio in Thailandia poi con la convivenza a Milano.

Riservatissima e decisa a restare lontano dai riflettori, Franceska qualche tempo fa aveva pubblicato un post su Instagram in cui parlava del legame con Elodie. “Non saprei bene come riassumere questo viaggio – aveva commentato alla fine del tour -, ma voglio dire sicuramente che per la prima volta nella mia vita mi sono sentita parte di qualcosa di grande, importante e necessario. Grazie a te Elodie che sei un’artista e soprattutto una persona incredibile che trasmette soltanto il bene e l’amore a chi ti sta intorno e alla gente che ti guarda, sei coinvolgente, di cuore, cazzuta e anche un po’ sensibile, ci hai dato la possibilità di rappresentare insieme e a te la cosa più importante in questo mondo. Uguaglianza”.

Elodie invece non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo la sua vita sentimentale. La cantante romana, con la sincerità e la schiettezza che la contraddistinguono, ha sempre preferito lasciar parlare i fatti. E il bacio con Franceska, postato su Instagram durante il viaggio in Giappone, sembra una vera e propria dichiarazione d’amore pubblica.